Markus Kluge

Linum (MOZ) Mehr Fahrerei als erwartet, hatte am Montagvormittag ein 60-jähriger Berliner. Nachdem er an der Raststätte Linumer Bruch seine S-Klasse betankt hatte, ging er mit seinen zwei Begleitern noch ins Bistro essen. Dort bezahlte er vor der Abfahrt auch – allerdings nicht den Sprit. Mitarbeiter der Tankstelle informierten die Polizei. Die Beamten stoppten den Mann an der Anschlussstelle Herzsprung. Der 60-Jährige sagte, das Bezahlen der Tankfüllung vergessen zu haben. Er kehrte sofort zurück zur Raststätte und beglich die offenen Rechnung in Höhe von rund 45 Euro.