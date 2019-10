dpa

Potsdam (dpa) Bei einer im Potsdamer Hafenbecken entdeckten weiblichen Leiche handelt es sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit um die vermisste 15-Jährige aus Potsdam. Das teilte die Polizeidirektion West am Dienstag mit.

Die Leiche werde identifiziert und anschließend obduziert. Nach bisherigem Ermittlungsstand gebe es keine Anhaltspunkte für eine Straftat. Endgültiges könne jedoch erst nach Abschluss aller Untersuchungen gesagt werden.

Ein Angler hatte demnach der Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass gegenüber der Anlegestelle der Fahrgastschifffahrt eine leblose Person im Wasser treibe. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mädchens feststellen.

Die 15-Jährige wird seit einer Woche vermisst. Das Mädchen verschwand am vergangenen Dienstagabend nach einem Streit mit ihren Eltern und wird seitdem vermisst. Am vergangenen Mittwochmorgen wurde an einer Uferstelle im Nuthepark in der südlichen Potsdamer Innenstadt eine Tasche mit persönlichen Gegenständen der 15-Jährigen gefunden, darunter auch Bekleidung. Die Polizei richtete eine Ermittlergruppe ein und bat auch die Bevölkerung um Hinweise.