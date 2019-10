Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Oranienburg/Köpenick. Die S-Bahn erneuert die Züge der Baureihe 481, die zwischen 1997 und 2004 auf die Gleise kamen und bis über das Jahr 2030 hinaus weiter fahren sollen. S-Bahn-Geschäftsführer Peter Buchner präsentierte am Dienstag im S-Bahnwerk Schöneweide in Köpenick den ersten runderneuerten Zug. Lackierung, Sitze, Polster und Fußböden erscheinen im Design der künftigen neuen Baureihe, die ab 2021 aufs Gleis kommt. Die S-Bahn investierte zwei Millionen Euro in das Werk Schöneweide, um dort bis 2024 insgesamt 309 Viertelzüge zu erneuern.

Die sanierten Waggons sind von außen an schwarzen Eingangstüren und einer größeren gelben Lackfläche zu erkennen. Die Fahrgäste sitzen künftig auf blauen Polstern, die Fußböden sind grau. Es wird mehr Haltestangen und zusätzliche Videokameras geben. Elf Wochen dauert der Umbau pro Zug.

Für die S1 nach Oranienburg und die S25 nach Hennigsdorf werden die runderneuerten S-Bahnen noch eine Weile unterwegs sein. Die ganz neuen S-Bahnbaureihen kommen auf den beiden Strecken schrittweise erst ab 2030 zum Einsatz.