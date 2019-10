Markus Kluge

Märkisch Linden (MOZ) Für den seit Langem geplanten Wegebau nach Sankt Jürgen und zur Schäferei wird die Gemeinde Märkisch Linden deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen als geplant. Ursprünglich sollten beide Vorhaben schon in diesem Jahr beginnen. Allerdings gab es bei der Ausschreibung eine Überraschung. Für den Straßenbau zur Schäferei waren 250 000 Euro und nach Sankt Jürgen 500 000 Euro kalkuliert worden. Wie Temnitz-Bauamtsleiterin Jenny Buschow am Montagabend bei der Gemeindevertretersitzung während der ersten Haushaltsberatung für 2020 sagte, sind nach der Ausschreibung allerdings ganz andere Angebote eingegangen: Das günstigste für den Weg zur Schäferei lag 88 500 Euro über der Planung, das für die Fahrbahn nach Sankt Jürgen sogar 330 000 Euro darüber. "Das habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht erlebt", so Buschow, die aber auch keinen Rechenfehler finden konnte. Grund für die höheren Preise sind laut Buschow gestiegene Baukosten und die sehr gute Auftragslage im Baugewerbe.

Das Amt Temnitz will nun die Arbeiten noch einmal neu ausschreiben. Damit die Finanzierung gesichert ist, haben die Gemeindevertreter am Montag grünes Licht dafür gegeben, dass die zusätzlich benötigten 418 000 Euro in den Haushalt für 2020 eingeplant werden. Buschow hofft allerdings, dass die nächsten Angebote geringer ausfallen. Zudem soll eine Verlängerung der Förderfrist beantragt werden. Dass die im Zweifelsfall auch die Fördermittel erhöht, glaubt Buschow nicht. Bis auf die unvorhergesehenen Mehrausgaben beim Wegebau steht die Gemeinde finanziell gut da. Ab nächstem Jahr soll jede Feuerwehr ohne gesonderten Antrag mit 1 250 Euro unterstützt werden. Voraussichtlich im Jahr 2021 wird die Gemeinde laut Kämmerin Kerstin Dames ihren letzten Kredit abgezahlt haben.