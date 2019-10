Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Das 50-jährige Bestehen des Alfred-Wegener-Museums in Zechlinerhütte wird an diesem Freitag begangen. Aus diesem Anlass wird es um 14 Uhr eine Fridays-for-Future-Demo auf dem Rheinsberger Triangelplatz geben. Anschließend wird Corven Drössler ab 15 Uhr einen Vortrag über Klimaveränderungen in der Ostsee in der Remise halten. Der Student war mit einem Forscherteam des Alfred-Wegener-Instituts vor Ort.

"Wegener hat sich selbst mit dem Klimawandel befasst – nicht mit dem menschengemachten, aber mit dem geologischen", erklärt Rheinsbergs Kulturmanager Dr. Peter Böthig den Zusammenhang zwischen Jubiläum und Demo. 1924 erschien Wegeners Buch "Die Klimate der geologischen Vorzeit". Dass Heranwachsende sich heute mit demKlimawandel befassen, ist für Böthig mehr als richtig. "Die jungen Leute müssen ihre Probleme thematisieren. Sie haben das Recht dazu. Da müssen wir auch einmal zuhören – das ist wichtig."

Das Alfred-Wegener-Museum ist am 25. Oktober 1969 im ehemaligen Direktorenhaus, einem Anwesen der Familie des Meteorologen und Geowissenschaftlers, eröffnet worden. Nach der Wende wurde das Gebäude wieder an die alten Besitzer rückübertragen, die in der DDR enteignet worden waren. Das Museum zog in das Gebäude der alten Schule, wo es aber in den 1990er-Jahren verwaiste. Böthig machte es sich zur Aufgabe, es wiederzubeleben. 2009 wurde es mit einer neuen Ausstellung wiedereröffnet. Weil es keine ehrenamtlichen Helfer und kein Geld für Personal gab, musst das Museum für einige Jahre schließen. Seit 2017 ist es von Mai bis August dank eines Ehrenamtlers und eines geringfügig Beschäftigten geöffnet.