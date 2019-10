Wiebke Wollek

Kremmen Die Diskussionen über den idealen Standort für die dringend benötigte neue Feuerwache in Kremmen dauern schon mehr als zwei Jahre. Immer wieder kamen neue Varianten ins Spiel, wie ein Neubau an der Ruppiner Straße oder die Sanierung der alten Wache in der Straße der Einheit inklusive einem Neubau auf dem gleichen Gelände. Doch all diese Vorschläge hätten ein großes Problem nicht lösen können. Denn die Lage mitten in der Altstadt hatte sich häufig als ungünstig oder gar gefährlich erwiesen, da die Straßen schmal sind und außerdem als Schulweg dienen. Nun sieht es ganz danach aus, als sei endlich eine Lösung in Sicht.

Land von privat

Die neue Wache soll am Schlossdamm gebaut werden, nahe des Edeka-Marktes. Der Ortsbeirat hat den dafür notwendigen Bebauungsplan am Montag mehrheitlich befürwortet. Der Supermarkt befindet sich bereits auf Höhe des Ortsausgangsschildes in Richtung Staffelde, so dass das Bauareal dahinter dem sogenannten Außenbereich der Stadt zuzuordnen ist. Mehrere Flurstücke mit Wiesenland muss die Stadt dafür von verschiedenen Privateigentümern kaufen. Die Kaufverträge sind dem Ortsbeirat am Montag vorgelegt worden. Ursprünglich sollte die Wache noch weiter außerhalb der Stadt und somit näher an der Autobahn gebaut werden, da die Kremmener Kameraden dort häufig zu Unfällen ausrücken beziehungsweise so schneller in die anderen Ortsteile gelangen würden. Doch der ursprünglich beabsichtigte Standort stehe im Widerspruch zu den Zielen des Landesentwicklungsplanes Berlin-Brandenburg, heißt es in der Beschlussbegründung.

Dieser sieht vor, dass neue Siedlungsflächen an vorhandene Siedlungsflächen anzuschließen sind. "Wir müssen deshalb so nahe wie möglich an Edeka heranbauen", erklärte Ortsvorsteher Eckhard Koop (DUB). Dennoch wird ein Zwischenareal entstehen, welches die Stadt als Parkfläche für Pkw und Feuerwehrfahrzeuge nutzbar machen will. "Auch im Hinblick auf Veranstaltungen im Scheunenviertel werden diese Parkplätze gebraucht", sagte Koop.

Historische Wache ist zu klein

Die alte Feuerwache in der Straße der Einheit ist längst zu klein und mittlerweile in die Jahre gekommen. Kein Wunder, denn schon seit ungefähr 100 Jahren befindet sich die Kremmener Wehr auf diesem Grundstück in einem stillgelegten Gaswerk. Es handelt sich um eine reine Fahrzeughalle ohne Sozialbau. Zwar gibt es einen Schulungs- und Aufenthaltsraum, doch der bietet zu wenig Platz. Auch die Umkleidemöglichkeiten sind beengt. Bessere räumliche Bedingungen würden das schnellere Ausrücken der Kameraden begünstigen. Fazit: "Es ist zwingend erforderlich, dass wir hier vorankommen", betonte Eckhard Koop. "Es ist schon so viel Zeit verplempert worden."

Kosten von zwei Millionen Euro

Rund zwei Millionen Euro soll der Neubau kosten. In der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag (ab 19 Uhr im Ratssaal) wird endgültig über die Baupläne entschieden. "Ich hoffe, dass wir endlich zu einer Entscheidung kommen und dass nicht noch einmal neue Varianten ins Spiel gebracht werden", sagte der Ortsvorsteher. "Aber meine Hand dafür ins Feuer legen, das möchte ich nicht. Es ist noch alles möglich."

In der Sitzung wird es um weitere Baumaßnahmen gehen. Die Kita Rhinstrolche ist ebenfalls an ihrer Kapazitätsgrenze, so dass zunächst Container Abhilfe schaffen sollen. Langfristig ist jedoch ein Anbau geplant, doch Fördermittelbescheide lassen auf sich warten.