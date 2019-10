Steffen Kretschmer

Hennigsdorf (Moz) Sie hatten mit nichts anderem gerechnet, und doch ist den Ringern vom Hennigsdorfer RV am Dienstag ein Stein vom Herzen gefallen. Die gewonnenen Punkte und damit auch der 15:13-Erfolg beim RSV Hannover sind nun endgültig in trockenen Tüchern.

Der Gastgeber hatte nach dem Duell gegen den Verein aus Oberhavel am ersten Oktober-Wochenende gleich zweimal gegen eine Wertung Protest eingelegt, welche nun jedoch abgewiesen wurden. "Das Ergebnis bleibt also bestehen", freut sich Hennigsdorfs Trainer Norman Brennert. Vor allem für sein Team sei das eine wichtige Nachricht. "Jetzt steht nichts mehr auf wackligen Beinen und wir sind endgültig dazu berechtigt, in der Spitzengruppe der Landesliga Sachsen-Anhalt zu stehen."

Für den Kampf der Klasse bis 61 kg/griechisch-römisch war es damals in Hannover bereits beim Wiegen zu Unstimmigkeiten gekommen. Der Kontrahent von HRV-Ringer Eric Köhler hatte eine behandelte Warze am Handgelenk. Laut Reglement darf ein Kämpfer mit Hautkrankheiten allerdings nicht antreten. Somit untersagte der Kampfrichter Mutiev die Teilnahme, da ein entsprechendes Attest nicht vorgewiesen werden konnte. Hannover legte daraufhin sofort Protest ein. Dieser blieb nun allerdings genauso erfolglos wie das Anfechten einer Hennigsdorfer Wertung in der Klasse bis 80 kg/griechisch-römisch.