Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Mit einer ungewöhnlichen Aktion wirbt der Löwenberger Sportverein (LSV) derzeit in den Ortsteilen der Großgemeinde um Unterstützung. Unter dem Motto "Liefert Schrott und feiert mit!" wird um Schrottspenden geben. Die Einnahmen sollen für die geplante Weihnachtsfeier am 13. Dezember verwendet werden, die der Verein für die rund 150 Kinder und Jugendlichen im Bürgerhaus ausrichten will.

Auf die Idee kam der Vorstand vor Wochen, erklärt Vereins-Chef Stephan Richter. "Im Verein gibt es die Zwergengruppe, die Löwenkids, aber auch verschiedene Jugendabteilungen, die bislang immer separat ihre Weihnachtsfeiern organisiert haben. Unser Anliegen ist es, das Zusammengehörigkeitsgefühl insgesamt zu stärken. Dafür müssen sich die Jugendlichen kennenlernen, eine gemeinsame Weihnachtsfeier kann da bestimmt helfen." Doch müsse die Feier eben auch finanziell geschultert werden. "Das würde das Budget des Vereins übersteigen. Aber wir wollten nicht nur Sammelbüchsen aufstellen. Das kann jeder." In der weiteren Diskussion entstand dann die Idee mit der Schrott-Sammelaktion. "Da können wir einerseits selbst aktiv werden, sogar die Kinder können zu Hause nach Schrott Ausschau halten. Außerdem tun wir etwas für die Umwelt, wenn der Schrott der Wiederverwertung zugeführt wird", so Stephan Richter.

Mit ins Boot geholt hat der Vorstand die Unternehmen "KFL Löwenberg" und die Holz- und Baustoffrecycling GmbH von Otto-Rüdiger Schulze in Neuendorf. Dass der Verein beim KFL sozusagen offenen Türen eingerannt hat, liegt in der Tatsache begründet, dass Geschäftsführerin Claudia Degebrodt dem SV-Vorstand angehört. "Doch auch bei Schulze waren nicht mehr als 15 Minuten Überzeugungsarbeit zu leisten, dann hatten wir dessen Zusage", erzählt Richter.

Auf dem KFL-Gelände an der Eberswalder Straße 6 in Löwenberg steht der Sammelcontainer, in den der Schrott geworfen werden kann. Das Neuendorfer Unternehmen wird die Entsorgung des Containers vornehmen, wie Junior-Chef und angehendes "Bald-Mitglied" im SV Löwenberg, Norman Schulze, erklärte.

Gebeten wird allerdings darum, wirklich nur Schrott in den Container zu entsorgen, also Eisenteile, Draht, Fahrräder, auch alte Waschmaschinen und Herde werden angenommen. Im Gegensatz dazu sollte kein Elektroschrott, also weder Kabel noch Fernseher, Computer oder Laptops in den Container getan werden. Das zu sortieren oder aufzuarbeiten, das können wir nicht leisten", so der Hinweis von Richter.

Der Schrott-Sammelcontainer steht noch bis zum 30. November auf dem Gelände des KFL Löwenberg an der Eberswalder Straße 6. Von Montag bis Freitag kann Schrott dort von 7 bis 18 Uhr entsorgt werden.