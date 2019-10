Markus Kluge

Wall (MOZ) Wenn Karsten Maas den Golfschläger schwingt, dann rauscht dieser hörbar durch die Luft. Sein normaler Golfschläger, sein Driver, ist etwa 1,20 Meter lang, und mit diesem haut er den Ball locker über 220 Meter weit – wenn er einfach nur eine Runde Golf spielen will. Das hat den gebürtigen Dänen aber nicht weltweit bekannt gemacht.

Nichts ist unmöglich

Golffans rund um den Globus kennen Maas, weil er als Trickgolfer Bälle aus den unmöglichsten Lagen und mit dem merkwürdigsten Equipment schlagen kann. Einen Ball im Flug treffen und über das Übungsgelände segeln lassen, ist für ihn kein Problem. Mit zwei Schlägern gleichzeitig Bälle in eine Richtung schlagen, wirkt bei dem 54-Jährigen fast wie ein Hexenwerk, und selbst mit Holzpantinen, Hämmern und Wasserschläuchen schlägt er Bälle weiter als manch anderer passionierter Golfer. "Mit Tiger Woods könnte ich trotzdem nicht mithalten", sagt Maas über den bisher größten Golf-Superstar.

An diesem Sonnabend um 15 Uhr will Maas einen neuen Weltrekord wagen: mit dem längsten Schläger der Welt. Mit 11,40 Metern ist dieser mehr zehn Meter länger als ein normaler Driver. Bei seinem ersten Rekordversuch im Januar 2009 war sein Schläger "nur" 4,09 Meter Meter lang. Beim zweiten Mal im April 2013 maß der Schläger 4,37 Meter. "Und damit habe ich 165 Meter weit geschlagen", sagt Maas.

Das brachte ihm einen Eintrag ins weltweit bekannte Guiness-Buch der Rekorde ein. "Danach habe ich Anfragen aus aller Welt bekommen, ob ich dort nicht auftreten kann", so Maas. Seither jettet er mit seiner Show mehrmals im Jahr auf die verschiedenen Kontinente. "Das ist super. Ich werde für das bezahlt, was mir Spaß macht", sagt er. 2017 kam auch Comedian Bülent Ceylan für eine TV-Wette zu Maas nach Wall.

Nachahmer angestachelt

Sein Rekord stachelte allerdings auch andere Golfverrückte an, diesen wieder zu brechen. Vor allem in den USA fühlten sich Golfer und Rekordjäger herausgefordert, noch besser zu sein als Karsten Maas. Zupass kamen diesen dabei, dass die Regeln für den Rekordversuch gelockert wurden. Während Maas noch mindestens 90 Meter weit schlagen sollte, damit sein Rekord anerkannt wurde, mussten seine Nachahmer den Ball nur noch treffen. Vor allem die US-Amerikaner Michael Furrh und Anthony Anderson überboten sich in den zurückliegenden Jahren regelmäßig gegenseitig. "Die bauten die Schläger aber nicht nur ein paar Zentimeter, sondern gleich um einen Meter länger", sagt Maas. Im November 2018 stellte Anderson in der Glücksspiel-Metropole Las Vegas den jüngsten Rekord mit einem 11,30 Meter langen Schläger auf. "Sein Ball kullerte aber nur 25 Meter weit", sagt Maas und lacht. Sein Ziel ist es, am Sonnabend im Luchdorf Wall wenigstens 100 Meter weit zu schlagen.

Das wird aber nicht einfach. Im Unterschied zu einem herkömmlichen Driver, der zwischen 200 und 300 Gramm wiegt, kommt sein selbst gebauter Rekordschläger auf mehr als drei Kilogramm. Dazu bewegt sich dieser in der Luft wie eine Peitsche, und der Schlägerkopf hat einen enormen Trägheitsmoment. Mit einem normalen Golfschwung hat Maas’ Ausholbewegung nichts zu tun. Auch kann er den Schläger nicht am Griffende, sondern muss ihn im hinteren Drittel halten. "Beim Trainieren habe ich mir auch schon ein wenig den Rücken verletzt", so Maas, der seit seinem neunten Lebensjahr Golf spielt, seit 34 Jahren Profi und seit 16 Jahren Trickgolfer ist. Über andere Rekordversuche hat der 54-jährige Golfer auch schon nachgedacht. "Ich wollte einmal die meisten Bälle in einer Stunde schlagen. Aber da liegt der Rekord bei mehr als 2 100 Stück. So schnell kann ich aber nicht schwingen", sagt er. Deshalb konzentriert er sich lieber auf den längsten Schläger der Welt.