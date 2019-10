Klaus D.Grote

Oranienburg (MOZ) Charlotte Marcks braucht eine Gehhilfe zum Laufen. Trotzdem nimmt sie oft lieber die Treppe zum S-Bahnsteig. Dem Aufzug im Bahnhof Oranienburg traut sie nicht. Regelmäßig kommt sie aus Pankow-Heinersdorf nach Oranienburg, um in ihren Garten in Schmachtenhagen zu fahren. "Wenn ich einen wichtigen Termin habe, nehme ich den Aufzug nicht", sagt die Seniorin. Dass der Lift häufig stecken bleibt, hat sie selber schon erfahren müssen. Das komme auch an anderen Bahnhöfen vor, doch der Fahrstuhl in Oranienburg sei eng und dunkel. "In Pankow-Heinersdorf hat der Aufzug Fenster", sagt sie. Da habe man weniger Angst,

33-mal wurde die Oranienburger Feuerwehr allein in diesem Jahr zum Bahnhof gerufen, weil Personen in einem der drei Fahrstühle stecken geblieben waren. Die Stadt Oranienburg stellt das der Deutschen Bahn jedes Mal in Rechnung. Die Kosten sind unterschiedlich hoch, je nach Alarmierung und der eingesetzten Fahrzeuge und Kräfte. Allein im Februar wurden 1 248,57 Euro fällig. Manchmal kommt Technik zum Öffnen des blockierten Fahrstuhls zum Einsatz. Erleiden Personen im feststeckenden Lift Panikattacken, kommt auch ein Rettungswagen. Für die Feuerwehrleute zählen die Einsätze am Fahrstuhl nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen. Schließlich ließen sich die Einsätze vermeiden, wenn die Wartungsintervalle von der Bahn eingehalten würden, heißt es bei der Feuerwehr.

Die Bahn schiebt die häufigen Störungen auf mutwillige Beschädigungen. Bis zu 200 Schäden jährlich würden dadurch landesweit entstehen. Oft betroffen ist der Lift zum S-Bahnsteig, der direkt neben dem Eingang zur Wache der Bundespolizei liegt. Wegen der häufigen Ausfälle sollen alle drei Fahrstühle im Bahnhof vorzeitig ausgetauscht werden. Eigentlich sei die erwartete Lebensdauer noch gar nicht erreicht, sagt Bahnsprecher Gisbert Gahler.

Austausch ab 25. November

Zunächst wird der Lift zum Bahnsteig der S-Bahn ausgetauscht. Und die Bahn bestätigt die Befürchtung, die bereits seit einiger Zeit bei gehbeeinträchtigten Menschen, die auf die Bahn und den Aufzug angewiesen sind, kursiert. Der Austausch beginnt am 25. November und dauert bis 20. März. Der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann hat deshalb bereits bei der Bahn angefragt, wie in diesem Zeitraum der barrierefreie Zugang zur S-Bahn gesichert werde. Die Antwort der Bahn fällt nun negativ aus. "Der barrierefreie Zugang kann aufgrund der baulichen Gegebenheiten während des Aufzugtausches nicht gewährleistet werden", teilt Gisbert Gahler mit.

Die Bahn nennt Umfahrungsalternativen. Bahn-Kunden könnten mit dem stündlich verkehrenden RE5 nach Gesundbrunnen und von dort zurück mit der S1 Richtung Oranienburg bis zum gewünschten Bahnhof fahren. Oder sie sollen die RB20 nach Hennigsdorf nutzen und in Birkenwerder barrierefrei in die S-Bahn umsteigen. Die RB20 fährt ebenfalls stündlich, einzelne Züge fallen wegen fehlender Lokführer aber immer wieder aus.

Für die viermonatige Bauzeit nennt Gahler technische Gründe. "Wir wollen unsere Kunden nicht verärgern und sind auch unzufrieden darüber." Es gebe aber keine Alternative. Auch der Austausch der beiden anderen Aufzüge dauert länger. Am mittleren Bahnsteig (Gleis 26/28) wird der Fahrstuhl zwischen 20. März und 10. Juli 2020 ausgetauscht. Am hinteren Bahnsteig (Gleis 20/24) erfolgen Ausbau und Einbau eines neues Lifts zwischen 10. Mai und 3. September 2021.