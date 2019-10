Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Es riecht noch nicht nach frischen Brötchen und Kaffee. Sämtliche Tische und fast alle Stühle stehen ungenutzt und akkurat in Reih und Glied. Was fehlt, sind die Gäste. Doch sie werden kommen, denn erst seit zwei Tagen ist die neue Aula und Mensa der Torhorst-Gesamtschule fertig. Diese sind lichtdurchflutet, wirken frisch und modern. Doch in den Fluren und auch im Außenbereich gehen die Bauarbeiten weiter. Sie finden seit mehr als einem Jahr bei laufendem Schulbetrieb statt.

Der Landkreis investiert gut 17 Millionen Euro in die komplette Sanierung und Erweiterung der Schule. Fertig soll alles zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 sein. Dafür wird die Schule um einen 4 050 Quadratmeter großen Gebäudeteil sowie Ganztagsschulbereich erweitert. Es entstehen 20 allgemeine Unterrichtsräume mit einer jeweiligen Größe von 64 Quadratmetern.

Platz für 420 Personen

Eine Fläche von 600 Quadratmetern wurde jetzt in Betrieb genommen. Die Aula hat eine direkte Verbindung mit der Cafeteria. Sie bietet Platz für 420 Personen und ist mit einer Spielfläche und Mobiliar ausgestattet, um größere Schulver-anstaltungen wie Theateraufführungen oder Zeugnisübergaben durchführen zu können. Die alte Aula wird zum Kunstraum umgestaltet.

Die neue Cafeteria ist insgesamt 110 Quadratmeter groß und bietet neben 48 Sitz- zusätzlich Platz für Stehplätze. "Der Caterer ist schon umgezogen, so dass die Versorgung in der neuen, modernen Cafeteria stattfinden kann", sagte Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf