Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) In drei Sprachen ist der fast 88-jährige George Shefi zu Hause: Israelisch, Englisch und Deutsch. Sie sind wie ein Spiegelbild seines Schicksals. Geboren als Berliner Junge wird er als Siebenjähriger allein nach England verschifft, seine Mutter sieht er nicht wieder, sie stirbt wie seine Tante 1941 im KZ Auschwitz. Er überlebt den Holocaust und wandert zunächst nach Amerika und dann nach Israel aus. Seinen Vater, der die Familie verließ, als er ein Jahr alt war, sieht der Vertriebene erst mit 34 Jahren wieder.

OSZ-Schüler machen einen Film

Am Dienstag erzählt George Shefi als Zeitzeuge vor rund 50 Schülern von seinem bewegten Leben. Dafür ist er nach 2017 jetzt zum zweiten Mal Gast im Oranienburger Louise-Henriette-Gymnasium. Ihm hörten eine zehnte Klasse und eine Gruppe aus dem Georg-Mendheim-Oberstufen-Zentrum Oranienburg zu. Die OSZ-Schüler haben eine Videokamera dabei, machen Ton-Aufnahmen und Fotos von der Veranstaltung. Sie arbeiten zusammen mit dem Verein Institut Neue Impulse aus Berlin an einen Film-Theater-Projekt. Über den Verein werden auch die Zeitzeugen-Gespräche vermittelt. Dreimal war der in Jerusalem lebende George Shefi in diesem Jahr bereits in Deutschland. "In einer Woche habe ich im Saarland vor zehn Klassen gesprochen", sagt der 87-Jährige am Dienstag. Mitte September erhielt der Holocaust-Überlebende in Potsdam den brandenburgischen Verdienstorden. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) würdigte dessen Verdienste um das Wachhalten der Erinnerung an die Verbrechen der NS-Zeit.

Aktuelle Mahnung

Jetzt ist George Shefi erneut für elf Tage in Brandenburg unterwegs. Vergangene Woche war er in der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz (Brandenburg/Havel), um mit Jugendlichen über die Judenverfolgung und den Nazi-Terror zu sprechen.

In Oranienburg ist Shefi zusammen mit seiner Frau Yael, mit der er drei Töchter, sechs Enkel "und bald einen Urenkel" hat, freut sich der 87-Jährige. Es ist diese Freude am Leben und am Leben zu sein, die den Mann in Jeans und Jeanshemd trotz seiner Geschichte so authentisch macht. Gleich zu Beginn nimmt er den Schülern alle Sorgen, "ihr seid nicht Schuld an den Verbrechen der Nazis, aber verantwortlich dafür, dass es nicht wieder passiert". Und mit Blick auf das rechtsextreme Attentat in Halle, bei dem kürzlich zwei Menschen getötet und zwei weitere schwer verletzt wurden, sowie den anwachsenden Antisemitismus in Deutschland, war diese Mahnung aktueller denn je. "Es ist wichtig, die Geschichte zu kennen, um zu verstehen und aus ihr zu lernen", sagt Ursula Nikolei vom Institut Neue Impulse.

Es sind nur wenige Auszüge, kleine Anekdoten, kurze Erinnerungen, die Shefi den Schülern am Dienstag vermitteln kann. Die ersten beginnen vor 1938, als er zum Schutz vor Verfolgung mit einem Kindertransport nach England geschickt wurde. Die Reichspogromnacht am 9. November 1938 habe er "gar nicht mitbekommen", so Shefi. "Meine Mutter hat am 10. November gesagt, ich darf nicht zur Schule gehen." Doch die Zerstörungen am nächsten Tag sieht der Junge. Sechs Monate später soll der Siebenjährige sein Spielzeug einpacken für eine weite Reise. Einen Tag später sitzt er im Zug an die Küste, um mit dem Schiff nach London zu fahren. Das Spielzeug konnte er nicht mitnehmen. Seine Mutter sieht er auf dem Bahnhof zum letzten Mal.

Bewegendes Treffen

Vor 50 Jahren habe es in London ein Treffen gegeben, erzählte George Shefi. An dem haben er und etwa 1 200 Überlebende der Kindertransporte teilgenommen. "Plötzlich gab es eine Schreierei und Heulerei an einem Tisch mit Berlinern." Wie sich herausstellte, hatten sich eine Frau und ein Mann gegenseitig Fragen nach Wohnbezirk, Straße und Hausnummer gestellt. "Da stellte sich heraus, dass sie Bruder und Schwester sind. Er war damals vier und sie fünf Jahre alt. In London haben sie sich aus den Augen verloren und bis dahin nicht wiedergesehen."