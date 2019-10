Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die umstrittene Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) kriegt auch die Stadt Zehdenick zu spüren. Weil Investitionen nicht in dem Maße realisiert werden können, wie einst geplant, können die Gelder nicht eingesetzt werden und müssen auf den Girokonten der Stadt geparkt werden. Doch kostenneutral ist das schon lange nicht mehr, die Kommune muss Negativzinsen zahlen, weil die Freibetragsgrenzen überschritten werden. 0,4 Prozent werden fällig.

Beträge summieren sich

Das summiert sich bei dem Millionenbetrag so sehr, dass noch vor Jahresende der dafür benötigte Zinsaufwand als überplanmäßige Ausgabe aus dem aktuellen Haushalt der Stadt bereit gestellt werden muss.

Den Mitgliedern des Hauptausschusses liegt für die Sitzung am morgigen Donnerstag (19 Uhr, Ratssaal des Rathauses) eine entsprechende Beschlussvorlage vor. Eingeplant waren 18 000 Euro, benötigt werden aber insgesamt 33 000 Euro. Andere Möglichkeiten sieht die Stadtverwaltung nicht: "Der Überliquidität kann durch Festgeldanlagen nur sehr begrenzt entgegen gewirkt werden, da der Geldmarkt keine entsprechenden Angebote bereithält", heißt es in der von Kämmerin Verena Rönsch unterzeichneten Beschlussvorlage. Und das Geld auszahlen zu lassen, um es im Tresor der Stadt sicher aufzubewahren, stellt aus Gründen der Sicherheit wohl auch keine Option dar.

Die Stadt führe drei Girokonten bei drei Geldinstituten. Bei allen drei Instituten sei der Bestand an liquiden Mitteln deutlich höher als die Freibetragsgrenzen für Giroguthaben. Also muss die Stadt 0,4 Prozent per anno an Strafzinsen an die Banken zahlen, wobei die Höhe offenbar nicht verhandelbar ist.

Es besteht Zahlungspflicht

Die Höhe des Strafzinses richte sich nach dem aktuellen Zinssatz der EZB und sei bei allen Geldinstituten gleich hoch. Die Negativverzinsung von Gutgaben sei in den Geschäftsbedingungen der Geldinstitute geregelt. "Die Zahlungsverpflichtung ist somit Vertragsbestandteil", so Rönsch. "Aufgrund der bestehenden Verträge mit den Geldinstituten zur Führung von Girokonten und den mangelnden Angeboten für sichere Geldanlagen zur Vermeidung von Überliquidität ist der überplanmäßige Aufwand zeitlich und sachlich unabweisbar," wirbt die Kämmerin um Zustimmung. Als Deckungsquellen im aktuellen Haushalt gibt Rönsch die Schlüsselzuweisungen vom Land an.