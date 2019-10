Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Fontanes Novelle von Grete Minde ist hochaktuell, sagt Christine Schmidt-Schaller. Die Tochter einer katholischen Spanierin war von der eigenen Familie ausgegrenzt und blieb in Tangermünde eine Fremde.

Die Schauspielerin und Regisseurin Christine Schmidt-Schaller, die seit Jahren mit dem "Theater im Schloss" für unterhaltsame Kulturabende sorgt, hat aus der historischen Erzählung eine Kurzfassung für eine szenische Lesung geschrieben. Am Sonnabend um 19.30 Uhr ist die Lesung im Groteskensaal des Schlossmuseums zu erleben. Christine Schmidt-Schaller liest dann gemeinsam mit Andreas Schmidt-Schaller, der als bekannter Fernsehkommissar auch hier die Ermittlerrolle übernehmen wird, dessen Sohn Matti und der Schauspielerin Valerie Stoll.

"Das ist eine coole Frauenrolle, Grete Minde war frech und keck, solche Frauen beeindrucken mich", sagt Valerie Stoll über die in der Lesung von ihr verkörperte Grete Minde. Fontane nutze für seine 1859 erschienene Novelle eine historische Vorlage: Den Stadtbrand von Tangermünde 1617, für den die zu Unrecht beschuldigte und und erst 300 Jahre später rehabilitierte Margarete von Minden auf dem Scheiterhaufen landete. Fontane erzählt die Geschichte einer alleingelassene Frau in einer Notsituation, die keinen Ausweg mehr sieht. Wer die Novelle nicht kennt, erfährt den Ausgang nach etwa 100 Minuten und einer kleinen Pause im Schlossmuseum.

Dort gibt es zum Fontane-Jahr noch zwei weitere Abende. Am 16. November um 18 Uhr liest Schauspieler Thomas Thieme aus "Der Stechlin". Petra Schmidt-Schaller spürt am 7. Dezember, 18 Uhr, Fontanes bildhaften und stimmungsvollen Erinnerungen an die Weihnachten seiner Kinderjahre nach und bindet seine Romanfiguren in die Erzählungen mit ein.