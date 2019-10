BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Kita "Stoppelhopser" lädt alle Kinder, Eltern, Großeltern und Leute, die Lust haben, mitzulaufen, am Freitag, 26. Oktober, zu einem Lampionumzug ein. Los geht’s um 18 Uhr vor der Kita, Akazienweg 2. Begleitet wird der Umzug von der Feuerwehr Göttin. Anschließend klingt der Abend beim Herbstfeuer am Turnerheim aus.