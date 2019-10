Jörg Kühl

Ragow (MOZ) Ronny Gander kann in der Region selbst große Auftrittsorte, wie die Waldbühne in den Diehlower Bergen, locker füllen. Dieses mal spielte der gefragte Alleinunterhalter aus Treppeln für eine Familie ganz allein, und das hat seinen Grund: Elisabeth und Günther Seidel feierten am Dienstag ihre Eiserne Hochzeit. Das heißt, das Paar hatte sich vor 65 Jahren das Ja-Wort gegeben.

Ein solches Jubiläum ist sehr selten und muss entsprechend gefeiert werden. Das dachte sich auch die Familie, wie Tochter Marina Burisch berichtet. Mit Tanz fing schließlich die große Liebe vor mehr als sechseinhalb Jahrzehnten auch an. "Meine Eltern lernten sich bei einem Dorffest in Schneeberg kennen." Günther habe seine Elisabeth, die vor der Eheschließung noch Braschin hieß, sofort ins Herz geschlossen und umgekehrt. Das sei bis heute so geblieben. Man heiratete alsbald, am 22. Oktober 1954, in der Dorfkirche Ragow.

Am selben Ort haben die Eheleute am Dienstag, nach 65 Jahren, ihr Jawort bekräftigt. Die Beeskower Pfarrerin Elisabeth Preckel richtete, musikalisch unterstützt vom Kantor Matthias Alward, einen kleinen Gottesdienst für das Jubiläumspaar und seine Familie aus. Mit 48 Gästen, die meisten davon Familienmitglieder, war das Kirchlein recht ordentlich gefüllt.

Abends Tanz mit Ronny Gander

Zuvor gab es im Ragower Dorfkrug eine Filmvorführung, die zu Tränen rührte. Christian Klandt ist nicht nur international bekannter Filmemacher ("Weltstadt"), sondern auch Enkelsohn des Jubiläumspaars. Er hatte die umfangreiche Sammlung privater Videofilme und Fotografien zu einem 40 minütigen, liebevollen Film collagiert, untermalt durch passende Musikstücke und Gedichte. Dann und wann waren auch die Original-Stimmen der Verwandten zu hören, was im Publikum für besondere Freude sorgte. Der Film umriss sogar die Zeit vor dem Kennenlernen des Paars. Von einer Spurensuche in Polen, wo die Dörfer der Kindheit und Jugend der Eheleute zu finden sind, bis hin zu den Glückwunschbotschaften der Verwandten aus aktuellem Anlass spannte sich der chronologische Bogen des Film.

Elisabeth und Günther Seidel stammen aus den ehemals deutschen Gebieten jenseits der Oder. Elisabeth stammt aus Bindow, Günther aus Lang-Heinersdorf. Bis Kriegsende verbringen beide Kindheit und Jugend in ihren Heimatorten, es ist eine ländlich geprägte Jugend.

Wie viele andere Heimatvertriebene, lassen sich die Familien im Gebiet westlich der Oder nieder. Günther Seidel landet mit seiner Familie in Beeskow, Elisabeth Braschin in Ragow. Beide beenden ihre Schulzeit in ihren Wohnorten.

Nach der Schulzeit beginnt Günther Seidel seine berufliche Laufbahn als Reichsbahner, Elisabeth Braschin wird zunächst Milchleistungs-Prüferin. In dieser Konstellation lernt sich das Paar eines Tages kennen. Darauf verweist auch der Titel von Klandts Familienfilms "Die Seidels – Wie die Milchfrau in den Zug einstieg". Später arbeitet Elisabeth als Sprechstundenschwester in der Polyklinik Beeskow.

Kurz nach der Heirat zieht das junge Paar nach Beeskow in den Fürstenwalder Bahnhof. Zwei Töchter, Eveline und Marina, kommen zur Welt. Schöne Zeiten erlebt die Familie ein einem anderen Beeskower Bahnhofsgebäude: dem nie ans Netz gegangenen Bahnhof an der Frankfurter Chaussee. "Das Gleis endete genau vor unserem Kirschbaum", erinnert sich Marina Burisch. Die Töchter bescheren Elisabeth und Günther Seidel drei Enkelkinder. Eine Urenkelin komplettiert das Familienglück.