Eisfabrik in Not

MOZ

Beeskow (MOZ) Der vorläufige Insolvenzverwalter der IceGuerilla Manufaktur in Beeskow sieht gute Chancen, den Produktionsstandort wieder auf Kurs zu bringen. Rechtsanwalt Christian Otto war am 18. Oktober vom zuständigen Amtsgericht Frankfurt (Oder) zum vorläufigen Insolvenzverwalter des Beeskower Betriebs bestellt worden. Über die Hintergründe der Insolvenz ist nach wie vor keine Information veröffentlicht worden.

Der Geschäftsbetrieb läuft laut Otto uneingeschränkt weiter. Nachdem er sich in Beeskow ein erstes Bild über die wirtschaftliche Lage des Eisherstellers verschafft hatte, zeigt er sich vorsichtig optimistisch. "Ich glaube, dass hier die Chance besteht, das Unternehmen wieder auf die Erfolgsspur zu bringen." Der vorläufige Insolvenzverwalter habe bereits die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes für die 28 Mitarbeiter eingeleitet, damit dieses zeitnah ausgezahlt werden kann. Die Löhne und Gehälter seien für drei Monate über das Insolvenzgeld gesichert. "Ziel ist es, den Kunden des Unternehmens die Produkte weiter zuverlässig und in der gewohnten Qualität zur Verfügung zu stellen", erläutert Otto. Parallel werde an einer Investorenlösung gearbeitet.

Bereits mehrere potentielle Investoren haben demnach Interesse an einer Übernahme des Eisherstellers bekundet. Dieser hatte im August 2018 im Gewerbegebiet eine Produktionsanlage für über sechs Millionen Euro errichtet.