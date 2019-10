Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Vor mehr als fünf Jahren begannen im Fürstenberger Stadtrat erste Diskussionen dazu – zahlreiche Auseinandersetzungen waren die Folge. Das Für und Wider mündete schließlich im vergangenen Frühjahr im Rahmen eines Nachtragshaushaltes in einer knappen Parlaments-Entscheidung – das Quartier Friedrich-Wilhelm-Straße 4 in der Fürstenberger Altstadt soll vom Kommunalen Wohnungswirtschaftsbetrieb (Kowobe) grundhaft saniert werden. Vor allem altersgerecht. Kostenpunkt nach jüngsten Berechnungen: rund 1,5 Millionen Euro. Freilich können Zuwendungen in Höhe der Altstadtsanierung akquiriert werden. Und zwar aus dem Folgeprogramm ASZ-II (ASZ steht für Aktive Stadtzentren). Die genaue Höhe steht noch nicht fest, es dürfte sich aber bei dem regulären Fördersatz der Altstadtsanierung handeln: ein Drittel Bundes-, ein Drittel Landeszuschuss in Bezug zur förderfähigen Investitionssumme.

Wie der Stand bei dem Projekt derzeit ist, erklärte Dr. Ralf Lunkenheimer, der Werkleiter des Kowobe, während der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses auf Nachfrage von Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg).

Aktuell sei das Vorhaben in einer gründlichen Planung, nachdem die Vorplanung vom Büro Krüger/Manske vorgenommen worden war. Wegen einer von Teilen des Rates als zu hoch eingeschätzten Investitionssumme, war diese Vorplanung in der Vergangenheit mehrmals überarbeitet worden.

Lunkenheimer stellte in Aussicht, dass genauere Zahlen, Entwürfe und Details des Projektes in der nächsten Sitzung des Bauausschusses voraussichtlich Anfang November vorgelegt werden könnten.

Fakt ist bereits jetzt: Laut Wirtschaftsplan, den der Hauptausschuss dem Parlament zum Beschluss empfahl, sollen kommendes Jahr vom Kowobe rund 630 000 Euro für das Vorhaben ausgegeben werden. Eine ebenso hohe Summe wird 2021 fällig.

Dies ist aber nicht die einzige Investition, die der Kowobe für 2020 plant. So soll für die Gestaltung von Außenanlagen im Umfeld der Quartiere Zehdenicker Straße 35 und 36 in einem ersten Bauabschnitt etwa 100 000 Euro aufgewendet werden.

Norman Kleßny (AfD) zeigte sich skeptisch. Er habe das Gebiet in Augenschein genommen und könne eigentlich nicht sagen, dort müssten die Anlagen erneuert werden. Da gebe es schlimmere Ecken in der Wasserstadt.

Es solle dort wahrlich kein Luxusbau geschaffen werden, betonte Elke Harnack vom Kowobe. Vielmehr sei der Zustand der Anlagen "grenzwertig", Beschwerden darüber habe es auch schon gegeben. Wobei der Kowobe dem Vorschlag der Planer erst gar nicht folgte, die rund 400 000 Euro für die Erneuerung der Außenanlagen veranschlagten – inklusive eines Spielplatzes.