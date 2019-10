Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Larissa Bargtel war über Jom Kippur im Urlaub. Nun ist die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde den ersten Tag zurück in ihrem Büro der Gemeinde. Mit Polizeioberkommissar Kanzler, der seit dem Angriff auf die Synagoge in Halle täglich in der Halben Stadt vorbeikommt, hat sie schon gesprochen. Bargtel hatte es am 9. Oktober aus dem Fernsehen erfahren. Kaum eine halbe Stunde später hatte der Kommissar sie angerufen, die beiden stehen in regelmäßigem Kontakt. Man werde ab sofort mit einem Streifenwagen vor dem Gemeindehaus wachen, teilte er Bargtel mit. Zu den Geschäftszeiten und wenn Veranstaltungen stattfinden, etwa freitags zur Sabbatfeier, sei seither ein Standposten vor dem Haus. Ansonsten werde bestreift, bestätigt die Pressestelle der Polizeidirektion Ost.

Im Bargtels Büro riecht es nach Zigaretten, viel liegt auf dem Tisch der großen, resolut wirkenden Frau: Das Telefon klingelt, unzählige E-Mails, Briefe sind eingetroffen – von Frankfurter Kirchengemeinden, Vereinen, Freunden und Fremden. Alle wollen sie nach Halle ihre Solidarität und Unterstützung zeigen. Blumen lagen sogar vor der Tür. "Wir sind sehr dankbar für den Respekt und die Aufmerksamkeit", sagt Bargtel. Und: "Wir fühlen uns sicher. Kein Mitglied hat Angst, zur Gemeinde zu kommen." – diese beiden Botschaften sind ihr am wichtigsten.

Man merkt Larissa Bargtel die Anspannung an. Die Aufmerksamkeit ist auch zwiespältig für sie, den Antisemitismus des Attentäters möchte sie nicht herausstellen. Vor kranken Gewalttätern wie dem Angreifer von Halle müssten schließlich alle Menschen geschützt werden, betont sie. "Im Endeffekt wollte er einfach töten, egal wen." Bargtel überlegt vorsichtig, ob die ständige Polizeipräsenz vor der Gemeinde nicht vielleicht "zu viele Kapazitäten" bindet. Nun komme noch die Zeitung – "Ihr Besuch ist auch zu viel", sagt sie der Autorin dieser Zeilen.

In der Halben Stadt war am 9. Oktober, als Stephan Balliet schießend durch Halle zog, nicht viel los. Das Jom-Kippur-Fest hatte die Gemeinde schon am Vorabend gefeiert, der Landesrabbiner aus Potsdam konnte nicht kommen. 22 Leute waren da gewesen, erinnert sich Pavel Fischerow, der fast täglich im Erdgeschoss sitzt und die Aufgabe des Pförtners übernimmt. Auch die Bildschirme der Überwachungskameras hat er im Auge. Die hatte die Gemeinde vor Jahren angeschafft, denn 2006 war mal eingebrochen worden. Als Fischerow hörte, was in Halle passiert war, sei ihm eine Demonstration von Rechtsextremisten eingefallen, die vor ein paar Jahren durch Frankfurt zog. Und dann habe er an die Anschläge in Nizza und Berlin gedacht, wo LKWs unschuldige Menschen überfahren haben, sagt er. Ähnlich wie Bargtel möchte er das Verbrechen in Halle als Teil einer allgemein fragiler gewordenen Sicherheitslage durch Hassverbrechen betrachten, die nicht speziell Juden betreffen, sondern Menschen zufällig, sinnlos und aus heiterem Himmel aus dem Leben reißen. Antisemitismus hat die Gemeinde aber auch schon erleben müssen. 2016 war am 9. November im Eingangsbereich ein Flugblatt hinterlassen worden, das den Hitlerputsch von 1923 verherrlichte. Zu den Tätern ermittelte damals der Staatsschutz.

Gute Kontakte in der Stadt

Bargtel sagt, sie schätze, dass in Frankfurt entschlossen auf Rechtsextremismus reagiert werde. Einmal im halben Jahr treffe man sich zum Jüdischen Rat mit Vertretern der Verwaltungsspitze und der Polizei, um wichtige Fragen zu besprechen. Die Polizei werde über Veranstaltungen der Gemeinde und die erwartete Besucherzahl stets informiert.

Dennoch, normal ist längst nichts. Am Freitag ist Bargtel erstmals in den sechs Jahren ihrer Amtszeit zu einem Sicherheitsgespräch bei der Polizei in Potsdam eingeladen. Mit allen jüdischen Gemeindevorstehern in Brandenburg werden sie das weitere Schutzkonzept besprechen.