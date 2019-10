Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Er hat seinen Vater bestohlen. Doch der verzeiht ihm und zieht seinen Strafantrag zurück. Das Verfahren wird daraufhin eingestellt. So endete die Verhandlung gegen einen 30 Jahre jungen Eisenhüttenstädter im Frankfurter Amtsgericht. Er war des mehrfachen Computerbetrugs angeklagt. Eine Anklage wegen EC-Kartenbetrugs – und um einen solchen handelte es sich – sehe die Strafprozessordnung nicht vor, erklärte Richterin Uta Weigert später.

Der Angeklagte hatte zwischen Anfang April und Ende Mai 2018 viermal die EC-Karte seines Vaters dazu genutzt, für sich selbst Bargeld abzuheben: einmal 1000, zweimal je 500 und einmal 125 Euro. Das hat er vor Gericht eingeräumt. Er widersprach dem Vertreter der Staatsanwaltschaft nur insofern, dass der Vater in zwei Fällen von dem Karten-Missbrauch gewusst habe. Allerdings nicht bei den 1000 Euro. "Das hätte er nicht erlaubt", so der wegen Unterschlagung vorbestrafte Sohn, der sich vor Gericht reumütig zeigte. "Ich würde so was nicht nochmal machen", sagte der Angeklagte, dessen schwangere Freundin mit im Gerichtssaal saß. Sie erwartet das zweite Kind des Paares. Zur Tatzeit sei er arbeitslos und auf Hartz IV angewiesen gewesen, die Bezüge wurden ihm gekürzt, dazu kam eine Betriebskosten-Nachzahlung, kurz: seine finanzielle Lage war prekär. Deshalb konnte er der Versuchung, die Karte des gehbehinderten Vaters, mit der er für diesen Bargeld abheben sollte, zu missbrauchen, nicht widerstehen.

Sohn zahlt die Schuld zurück

Doch das Blatt hat sich gewendet: Seit Juni arbeitet der Eisenhüttenstädter in einer Stahlbaufirma, verdient dort gutes Geld. Und er hat sich mit dem Vater über die Rückzahlung der 2125 Euro geeinigt. Seit einem halben Jahr stottert er monatlich 100 Euro ab.

Vor Gericht wendet sich das Blatt, als der 61-jährige Vater von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht und auf die Frage der Richterin, ob er die Anzeige zurückziehen will, erklärt: "Das wollte ich schon lange!" Doch eine Mitarbeiterin des Gerichts habe ihm erklärt, dass es "dafür jetzt zu spät" sei. Das sei leider eine falsche Auskunft gewesen, bedauert Uta Weigert.

Die Richterin verweist auf juristische Sonderregelungen für Verwandte und darauf, dass sich "der Staat in Familien so wenig wie möglich einmischen" solle. Doch mit dem Zurückziehen der Anzeige hätte der Vater die Prozesskosten tragen müssen. Der Sohn will diese nun übernehmen.