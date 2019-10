MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gegen 1.20 Uhr kam es am Dienstag in der Sophienstraße zu einem Polizeieinsatz wegen eines Randalierers. Der 19-Jährige war erbost, da ein 41-jähriger Bekannter ihn und einen Begleiter an der Tür zu seiner Wohnung abwies. Daraufhin warf der 19-Jährige zunächst eine Flasche nach dem Mann, die ihr Ziel jedoch verfehlte. Anschließend ließ der 19-Jährige seiner Wut auf der Straße und am Auto des 41-Jährigen freien Lauf. Polizisten konnten den Mann ergreifen, der einen Atemalkoholwert von 1,27 Promille hatte. Der 19-Jährige musste die Nacht in einer Zelle verbringen. Nach seinem Begleiter wird noch gesucht.