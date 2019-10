Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Freude pur bei den Tänzern der United Dancers: Am Montagabend wurde der Fürstenwalder Verein in Potsdam mit dem "Großen Stern des Sports" in Silber ausgezeichnet.

Die sechsköpfige Jury, darunter Vertreter des Landessportbundes, lobte die Initiative des Vereins, mit seiner Show "Power of Elements" und der damit verbundenen Müllsammelaktion das Thema Umweltschutz aufgegriffen zu haben. "Mit dem ersten Platz habe ich nicht gerechnet", sagte Vereinschefin Kay Graf (vorne rechts) am Dienstag. Was sie mit dem Preisgeld von 2500 Euro anstelle, sei noch offen.

Die United Dancers vertreten Brandenburg beim Bundesfinale: der Vergabe des "Großen Stern des Sports" in Gold am 21. Januar 2020 in Berlin.