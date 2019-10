Sammeln am Einkaufszentrum in Seelow: Einsatzkräfte der Polizei gaben vor Abfahrt die Order, wie der Konvoi agieren soll. Bis aus Frankfurt und Oder-Spree kamen Landwirte mit ihren Traktoren dazu, nahmen an der gemeinsamen Sternfahrt nach Berlin teil. © Foto: Doris Steinkraus/MOZ

Gabriele Rataj, Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) Kurz nach sechs Uhr sind am Dienstagmorgen die ersten Traktoren auf den Parkplatz des Seelower Einkaufszentrums eingebogen. Sie kamen nicht nur vom östlichsten Rand des Landkreises Märkisch-Oderland, sondern auch aus Frankfurt, Jacobsdorf und anderen Betrieben des Nachbarkreises LOS. Später stießen auf der Bundesstraße 1/5 Landwirte aus der Strausberger Region dazu.

"Natürlich sind wir dabei", hatte es schon am Vorabend bei zufällig ausgewählten Landwirten am Telefon geheißen. "Zunächst nach Rüdersdorf zum Sammlungspunkt und dann gemeinsam nach Berlin", kündigte der Buchholzer Landwirt Herbert Gesche die Route an, die der Sohn am Dienstag per Traktor in die Hauptstadt nehmen wollte.

Demo für ganzen Berufsstand

Die Tourplanung der Märkisch-Oderländer wurde aber etwas durcheinander gebracht. So war ein Zwischenstopp in Rüdersdorf-Tasdorf geplant, wo weitere Teilnehmer zustoßen sollten. "Wir hatten sogar einen Sponsor für Verpflegung und wollten uns untereinander noch einmal abstimmen", berichtete Falk Zickerick vom gleichnamigen Familienbetrieb aus Groß Neuendorf, Streckenführer der Seelower Gruppe.

Er schätzte, dass allein aus Richtung Oderbruch um die 100 Landwirte auf ihren Traktoren zur Demonstration gegen das vorgesehene neue Agrarpaket unterwegs waren und damit ausdrücken wollten, dass mit ihnen geredet werden müsse, wenn es um sie und landwirtschaftliche Produktion geht. "Gemeinsam an einen Tisch", fasste er zusammen, was viele in der erstmals basis-organisierten Aktion bewegt, "und für unsere Produkte vernünftig bezahlt werden" anstelle von billigst Eingeführtem, das häufig weit weniger streng kontrolliert erzeugt werde.

Zur Absprache kam es indes nicht, da die Polizei den Tross sofort zur Berliner Stadtgrenze weiterleitete, von wo aus der eindrucksvolle Trecker-Zug aus drei Richtungen bis zur Siegessäule begleitet wurde und dort seine Runde drehte.

Landwirt Egbert Müller aus Hasenholz bei Buckow war dabei. Es sei gut zu sehen gewesen, dass sich so viele eingereiht hätten, obwohl alles unabhängig von Verbänden und Dachorganisationen geplant worden sei, sagte er der MOZ. "Dass eine Menge Leute am Straßenrand uns den Daumen hoch gezeigt haben, war auch ein gutes Gefühl." Es bestärke, darauf zu bestehen, "dass mit uns, nicht über uns geredet wird. Denn wir Bauern machen unsere Arbeit und wir machen uns auch einen Kopf um den Boden."

Wollen kein Bauernopfer sein

Etwas vermisst hat Müller in dem Zusammenhang, dass nicht an der Siegessäule Gelegenheit war, ein paar Worte zum Ziel der Aktion zu sagen. Die zahlreichen Medienvertreter allerdings, hofft er, würden die Botschaft weitertragen. "Sonst sind wir letztlich das sprichwörtliche Bauernopfer."

Hinter dem Tross hatte sich am Dienstag in Hoppegarten zwischenzeitlich ein Stau gebildet, weil die Polizei den stadteinwärts führenden Verkehr am Neuen Hönower Weg ableitete. Dieser ist im Gegensatz zur B 1/5 nur einspurig. Einige Kraftfahrer hatten von der Aktion indes im Vorfeld nichts mitbekommen und wunderten sich sogar über die Behinderungen auf der Strecke.