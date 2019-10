Uwe Spranger

Neuenhagen (MOZ) Wollen Sie zum Treffen der Generationen?", fragte Lena (13) das gute Dutzend älterer Bürger am Dienstagnachmittag auf dem Hof des Einstein-Gymnasiums. "Na, dann kommen Sie mal mit", führte sie die Gruppe in den Musikraum der Einrichtung. "Hier war ich schon", wusste Dieter Sommer (77). "Unsere Söhne sind zu DDR-Zeiten hier zur Schule gegangen", berichtete er.

Die Bigbandklasse wartete dort schon auf ihren Auftritt. "Es ist heute ein bisschen improvisiert, wir sind ja erst kurz nach den Ferien", schickte Lehrerin Heike Kuhn voran. Sie hält die Kontakte zum Haus der Senioren und wählt die jüngeren Partner für das seit mehr als zehn Jahren stattfindende Treffen aus. Im Normalfall engagiert sie ältere Gymnasiasten aus der Sekundarstufe II. Aber diesmal schien ihr die 8 b richtig, weil in ihr etliche Talente heranwachsen, die sich auf diese Weise präsentieren könnten, erläuterte die Pädagogin.

Schon in dem von Max (13) und Felix (14) moderierten rund 30-minütigen Programm waren einige zu erleben. Zunächst im großen Kreis, der Bigband. Ihr erster Titel klang zwar unter anderem durch verschiedene Tempi von Bläsern und Rhythmusinstrumenten bisweilen etwas schräg, aber beim Hard Rock Blues ging es schon deutlich besser. Passend zum Motto "Wir sind bunt" waren zunächst Schüler mit verschiedenen Instrumenten zu erleben – Linus am Schlagzeug, Nils am Klavier, Vivien mit der Klarinette, Evan und Riccardo mit Cello und Violine, darüber hi­naus Emilie und Antonia mit Gesang. Anna stieg aufs Einrad. Auf andere Art bunt ist die Truppe durch Abdullah aus Syrien, der seit gut vier Jahren in Deutschland ist und sich in einem Interview mit Ansgar kurz vorstellte. Für später stellte er einen Crashkurs in Arabisch in Aussicht.

Ganz andere Talente unterstrichen im Nachbarraum Evan und Clemens, die zur Arbeitsgemeinschaft Lego-Mindstorm gehören. Sie bauen mit anderen aus Modulen Roboter, die – entsprechend programmiert – bestimmte Aufgaben erfüllen können. Wie sie berichteten, hat ihre Mannschaft im vorigen Jahr bei der First Lego League, einem Wettbewerb solcher Tüftler aus verschiedenen Schulen, einen Pokal für Teamwork gewonnen und den dritten Platz in der Gesamtwertung erreicht. Ihr Thema seinerzeit "Rund ums Weltall". Für den dazugehörigen Vortrag hatte sich die Gruppe auch mit dem ersten Deutschen im All, dem kürzlich verstorbenen Kosmonauten Sigmund Jähn, getroffen.

Stolz präsentierten sie ein Plakat mit seiner Unterschrift. Renate Kastner fragte gleich einmal nach, ob die Jungs auch Jähns Weggefährten im Sternenstädtchen, Eberhard Köllner, kennen, der damals als Double am Boden blieb und seit Ende der 1980er-Jahre in Neuenhagen wohnt. Einem der beiden war er bekannt. Else Stolz (85) lobte, die Bastler seien offenbar nicht nur gute Techniker, sondern könnten auch gut erklären. "Da kann sich mancher eine Scheibe abschneiden", befand sie.

Seniorenchefin regt Auftritt an

Vielleicht auch von Multitalent Anna (13), die nicht nur Einrad fährt und in der Bläserklasse spielt, sondern auch noch Klavier. Und sie zeichnet. Einige Bilder waren zur Ansicht ausgebreitet. Die "Privatausstellung" sei Idee einer Kollegin gewesen, um schlummernde Talente zum Vorschein zu bringen, berichtete Heike Kuhn. Außerdem reitet Anna. Zur Finanzierung trage sie Zeitungen aus, erzählte die Fredersdorferin. Und sie hilft im Haushalt. Vor der Arbeit scheuen sich übrigens auch die Jungen nach eigenen Angaben nicht. Sie würden ihren Weg machen, waren die meisten Gäste überzeugt. Manch einem erschien das Pensum hingegen schon etwas zu voll gepackt. Bei Kaffee und Kuchen wurde der Austausch im Anschluss vertieft.

Seniorenbeiratsvorsitzende Edda Mayer regte an, die Kontakte zu vertiefen. Vielleicht könnte die Bigband ja bei der nächsten Seniorenwoche auftreten, um sie einem breiteren Kreis bekannt­zumachen. Im Normalfall gibt es auch das Generationentreffen im Rahmen der Seniorenwoche, aber das hatte in diesem Jahr nicht geklappt.