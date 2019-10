Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Verwaltung der Stadt kommt derzeit nicht mit dem Schreiben von Protokollen und Niederschriften ihrer politischen Gremien nach. So gab es für die Stadtverordneten am vergangenen Donnerstag keine Niederschrift der vorherigen Sitzung.

"Der Grund ist Krankheit im Sitzungsdienst", sagte Stadtverordnetenvorsteher Steffen Schuster (UfW Pro Strausberg) und sprach von einer "misslichen Lage, die auch der Verwaltung nicht gefällt". Kritik äußerte Bernd Sachse (Linke). Er habe Verständnis dafür, dass aufgrund von Krankheit mal Papiere fehlten. Doch mittlerweile betreffe das auch Niederschriften von Ausschüssen. "Das geht nicht, die müssten spätestens zu den Fraktionssitzungen vorliegen, damit wir darin nachschauen können", sagte er und bat darum, für eine entsprechende Ausstattung des Sitzungsdienstes zu sorgen.

"Es ist nicht schön, wenn man nicht, so wie Sie es gewohnt sind, zeitnah die Protokolle bekommt", sagte Bürgermeisterin Elke Stadeler (parteilos). Es sei inzwischen aber auch so, dass man kaum noch Mitarbeiter finde, die bereit seien, an Ausschüssen teilzunehmen, "um dann um 22 Uhr nach Hause zu kommen. Das ist kein Traumjob." Sie freue sich daher umso mehr, dass sie nun eine Stelle im Sitzungsdienst besetzen konnte. "Ich nehme die Kritik an, werbe aber auch dafür, Verständnis zu haben für die Menge an Protokollen, die hier produziert wird." Das betreffe ja nicht nur die Fachausschüsse.