Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Gerade mal Klassenstärke wurde erreicht, mehr Zuspruch hat die Einwohnerversammlung des Brandenburgischen Viertels am Montagabend in der Grundschule Schwärzesee nicht gefunden. Knapp zwei Unterrichtsstunden, mit einem Anteil Frontalunterricht durch den früheren Lehrer Friedhelm Boginski, heute Bürgermeister, reichten denn auch aus, um die bekannten Probleme des Viertels und die Sorgen der Bewohner zu besprechen. Der Erkenntnisgewinn in der "Klasse" war eher bescheiden.

Da war zum wiederholten Male von den "Schrottimmobilien", etwa dem "Specht" im Quartier die Rede. Vom zunehmend verwaisenden Einkaufszentrum "Heidewald" und dem Gerücht, wonach sich auch noch der Ankermieter Netto zurückziehen würde (eine entsprechende Anfrage der MOZ beim Unternehmen blieb bislang unbeantwortet), von der medizinischen Versorgung, von Freiflächen, die der Gestaltung harren ... Aber auch von alltäglichen Kümmer- und Ärgernissen wie maroden Gehwegen und lahmem Internet.

Bekannte Ärgernisse

Mit Neuigkeiten konnte die Rathausspitze kaum aufwarten. Alle Versuche, Kontakt zum Eigentümer bzw. Verwalter des "Heidewalds" aufzunehmen, seien gescheitert, bekräftigten Boginski und Sozialdezernent Jan König erneut. Von einer etwaigen Schließung des Discounters sei im Rathaus nichts bekannt. Zweifellos wäre dies "suboptimal", so das Stadtoberhaupt.

Auch in puncto "Specht" erinnerte es an bereits Bekanntes: Die Immobilie befinde sich in Privateigentum, alle bisherigen Bemühung der Kommune seien gescheitert. Rechtliche Möglichkeiten des Eingreifens gebe es nicht, was aber auch gut sei. Gleichwohl, so versicherte Boginski, haben der "Specht" wie die drei ruinösen Blöcke an der Eberswalder Straße "für uns Priorität".

Trotz punktuellen Verfalls – es wird auch gebaut im Brandenburgischen Viertel: das neue Sanitätshaus von Lars Koeppe, der geplante Hortneubau. Und die Sanierung der Frankfurter Allee. 2020 werden Fahrbahn und Regenentwässerung der Straße erneuert, erklärte Tiefbauamtsleiterin Heike Köhler. Möglichst noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten ausgeschrieben werden.

Damit nicht genug: Bürgermeister Friedhelm Boginski wie auch Hans-Jürgen Adam, Geschäftsführer der städtischen Wohnungsgesellschaft WHG, sind überzeugt, dass das Brandenburgische Viertel ein Stadtteil mit großem Potenzial ist. Und dass die Stunde für das Quartier schlagen wird. Noch, so Boginski, sei die Zeit nicht reif etwa für den Eigenheimbau im Kiez. Aber sie werde kommen, dies auch mit Blick auf den Berliner Wohnungsmarkt. Die Infrastruktur sei hier vorhanden. So verfüge das Quartier mit der Grundschule Schwärzesee über die modernste städtische Grundschule überhaupt, versuchte die Führungsriege den Bürgern Mut zu machen, Perspektiven aufzuzeigen.

Vision vom aufstrebenden Kiez

Und: Das Brandenburgische Viertel wächst. Mit aktuell 6683 Einwohnern (bei 41 898 in Eberswalde insgesamt) gehöre es zu den größten Wohngebieten, so Bo-ginski. Zweifellos fuße dieses Wachstum auch auf dem Zuzug der Flüchtlinge. Das Viertel trage die Hauptlast bei der Unterbringung und Integration ausländischer Mitbürger, bedankte sich der Bürgermeister und zollte der Einwohnerschaft Respekt. Anfang kommenden Jahres wolle er alle Wohnungseigentümer des Quartiers einladen, um noch einmal zu beraten, was wir "für die Stabilisierung des Viertels" tun können.

Lob gab es auch, aus der Bürgerschaft. Etwa für den Hundeauslaufplatz und Fête de la Viertel mit der Premiere jüngst.