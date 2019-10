Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Egal, ob ein oder vier Einsätze, neun der zehn Frankfurter Judoka des JC 90 gingen aus mindestens einer Begegnung als Sieger hervor. Paul Schoch bezwang gar jeden seiner Gegner vom RSV Eintracht, dem JSV Bernau, der KG Motor Babelsberg/Königs Wusterhausen und dem Team Lausitz. Von 20 Kämpfen mussten die Gastgeber nur drei abgeben und gewannen in der Brandenburg-Halle souverän den zweiten und finalen Kampftag der Landesliga. Nachdem sie aus der Vorrunde schon als ungeschlagener Sieger hervorgegangen waren, feierte der JC nach 2016 und 2017 erneut den Landesmeistertitel.

Dabei traf mehrfach Jugend und starke körperliche Fitness auf Erfahrung wie bei Darius Röming. Der 18-jährige Frankfurter stand im Schwergewicht unter anderem dem 38-jährigen Jörg Frischmann (Babelsberg/KW) auf der Matte gegenüber und punktete gegen den Dritten der Veteranen-WM klar mit einer Kombination zu einer Rückwärtstechnik. Den 32-jährigen Hannes Vetter besiegte Röming, Deutscher U-18-Meister des Vorjahres, mit einem Kuchiki-taoshi, übersetzt: einen morschen Baum fällen. Einen seiner längsten Kämpfe erlebte Manuel Biedermann. Nach vier Minuten hatten weder er noch Stefan Niebuhr vom Team Lausitz eine Entscheidung herbeiführen können und es ging in die Verlängerung. Weitere zwei Minuten später wirkten beide "blau", hielten nach Angriffen immer wieder inne.

Ein Duell dauert acht Minuten

"Über den Willen geht’s", hatte Trainer Gerhard Lorenz dem ehemaligen Sportschüler da schon mehrfach zugerufen. Die Niederlage stand nach fast acht Minuten fest: Biedermann hatte wegen Runterziehens eine Bestrafung erhalten. "Man denkt nur noch: Wann ist der Kampf zu Ende", gab der 19-Jährige zu, der diesmal mit seinen Spezialtechniken, einem Uchi-mata (innerer Schenkelwurf) und Seoi-nage (Schulterwurf) nicht zum Zuge kam.

Keine Probleme hatte Elias Pracht bei seinen zwei Einsätzen. "Die Kämpfe waren gut, ich gehe aber nicht gern als Favorit auf die Matte, sondern suche lieber die Herausforderung. Für uns war das heute Pflicht zu gewinnen, wir wollen in die 2. Bundesliga, da gehören wir hin", so der 18-jährige BWL-Student, der inzwischen am Bundesstützpunkt Potsdam trainiert und auf seinen diesjährigen deutschen Vize-Meister 2020 die Krönung und die Qualifikation zu EM und WM folgen lassen will.

"Die Jungen haben zuvor gemeinsam trainiert und sind mit einer sehr guten Einstellung in den Wettkampf gegangen. Sie haben ihre Leistungen gebracht. Am wichtigsten waren die Siege gegen den RSV Eintracht und das Team Lausitz", resümierte Lorenz und war sich da mit Trainerkollege Uwe Frenzel einig.

JC 90: Oliver Leistner (-66 Kilogramm) 3 Siege, Max Schuldt (-66) 1, Manuel Biedermann (-73) 1, Leon Kupsch (-73) 1, Janneh Hülse (-73) 0, Elias Pracht (-81) 2, Oliver Lodtka (-81) 2, Paul Schoch (-90) 4, Darius Röming (+90) 3