Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Italienischen Charme hat Moderatorin Kristin Lenk den Gästen im Fürstenberger Kunsthof versprochen, kurz bevor der einstige Fußball-Profi Maurizio Gaudino sich ans Mikrofon setzte. Mit seinem karierten Sakko, dem hellblauen Hemd, den ausgebleichten Jeans und den gegehlten graumelierten Haaren wirkte der 52-Jährige tatsächlich sowohl adrett als auch sportlich. Und was er dann noch zum Besten gab, rundete den angenehmen ersten Eindruck ab. Eloquent, durchdacht und durchaus informativ – die knapp 30 Zuhörer kamen auf ihre Kosten.

Wie gewohnt hatte Lenk unmittelbar vor der Talkrunde einen kurzen Überblick über die 19-jährige Profi-Karriere des Fußballers gegeben, der 294 Bundesligaspiele für Waldhof Mannheim, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und VfL Bochum bestritt. 1993 und 1994 kam er auf insgesamt fünf Bundesauswahl-Einsätze. Die sind jedoch gleichzeitig mit seiner größten sportliche Enttäuschung verbunden, als die BRD bei der Weltmeisterschaft 1994 bereits im Achtelfinale gegen Bulgarien ausschied. Bei der Endrunde hatte der Bundesliga-Meister mit dem VfB Stuttgart 1992 keine einzige Minute gespielt nach Trainer Berti Vogts Versicherung, irgendwann beim Turnier doch noch zum Zuge zu kommen.

Fast nur auf der Sonnenseite

Insgesamt jedoch habe Gaudino fast nur die Sonnenseite des Fußballs kennengelernt. Der Sohn italienischer Einwanderer aus Neapel war nie schwer verletzt und hatte bereits als 17-Jähriger beim unweit seines Elternhauses beheimaten Erstliga-Aufsteiger Waldhof Mannheim den ersten Profivertrag. Dafür hatte er im ersten Ausbildungsjahr seine Lehre als Kfz-Mechaniker abgebrochen. "Heute würde ich das keinem raten, zum Glück ist das aufgegangen. Ich wollte immer Profi werden, hatte dann immer in einer Gruppe von Auserwählten gespielt." Mit seinen älteren Brüdern habe er zunächst das Fußballspielen auf der Straße gelernt, mit fünfeinhalb Jahren spielte er im Verein.

Wegen des Fußballsports hatte Gaudino die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Schließlich hatte er erst in der Kita die deutsche Sprache erlernt, seine in Deutschland lebenden Brüder und Eltern unterhalten sich immer noch auf italienisch. Den deutschen Pass erhielt er als 16-Jähriger zwei Wochen vor einem Junioren-Länderspiel mit der BRD in Eisenhüttenstadt gegen die DDR. Vogts hatte sich für ihn eingesetzt. Gaudino war in der 70. Minute eingewechselt worden, "ich habe fast ein Tor geschossen". Während er sich an die DDR-Spieler überhaupt nicht erinnern kann, führt er aus seiner Mannschaft Bodo Illgner, Olaf Janßen und den ehemaligen HSV-Manager Peter Knäbel an. Einen Tag nach seinem 18. Geburtstag habe er den italienischen Pass abgegeben müssen. Mittlerweile fühle er sich in der Lage, Interviews in der Sprache seiner Eltern zu geben, doch Deutsch beherrsche er wegen der erlernten Grammatik in der Schule besser.

Im Nachhinein schwört Gaudino auf seine auf der Straße erworbenen fußballerischen Grundlagen, auch auf die Spiele im Inline-Hockey und im Fahrradfußball. Die koordinativen Grundlagen gehen hingegen den heutigen Nachwuchsspielern etwas ab. "Nach der U-23-Auswahl wird erst einmal nicht so viel nachkommen. Heute stehen die Nachwuchstrainer viel zu sehr unter Erfolgsdruck und wählen daher die athletisch besseren Spieler aus. Die Zwölf- und Dreizehnjährigen müssen ja bereits viermal in der Woche trainieren, das sind fast Profiverhältnisse. Da setzen sich vor allem die mental starken Spieler mit einem guten Elternhaus durch. Viele Talente bleiben aber auf der Strecke."

Trainer jedoch wollte Gaudino nie werden, viel lieber zieht er nach seiner aktiven Zeit die Fäden als Manager und sportlicher Leiter. Neben einer Sportmarketing-Agentur führt er im italienischen Rieti noch eine Kaffee-Produktion mit eigener Rösterei. "Auch hier lerne ich schrittweise immer mehr hinzu."

Spiele in Traditionsteams

Fußballerisch bewegt Gaudino sich noch im Rahmen von Traditionsmannschaften, so vor zwei Wochen beim 3:3 in Fürth mit einem Team von ehemaligen Auswahlspielern gegen Italien. Darüber hinaus hatte ihn vor sieben Jahren Paul Breitner bei einer zufälligen Begegnung an einer Tankstelle überredet, im Team Bayern & Friends mitzuwirken. "Aber diese Spiele werden bei mir immer weniger."

Ob aus Zeit- oder gesundheitlichen Gründen gab Gaudino nicht preis. Er lebt in München, da sein fast 23-jähriger Sohn Gianluca damals die Nachwuchs-Mannschaften bei Bayern München durchlief. Zwar hatte der Filius mit 17 sein Bundesliga-Debüt gegeben, sich jedoch wegen athletischer Defizite nicht durchsetzen können. Derzeit spielt er beim Schweizer Erstligisten Young Boys Bern. "Er ist auf einem guten Weg", sieht der Vater bei seinem Sohn durchaus noch Chancen, eine ähnlich erfolgreiche Fußball-Karriere wie seine hinzulegen. Die hatte allerdings wie bei seinem Sohn auch ihre Tiefen wie 1994 die Suspendierung bei Eintracht Frankfurt aus dem Heynckes-Team. Die Gründe für das angeblich verweigerte Training zusammen mit Anthony Yeboah und Jay-Jay Okocha seien vielfältig und hauptsächlich aufgrund vieler Missverständniss. "Mit Jupp Heynckes habe ich ein gutes Verhältnis. Er war schon damals für mich ein guter Trainer, er hat das Feingefühl und das Auge, einen Spieler richtig einzuschätzen. Er konnte nur nicht das Mannschaftsgefüge zusammenbringen. Mit dem Wissen von heute hätte er sicherlich damals anders reagiert."