Wilfried Hohmann

Müllrose Die Handballerinnen der HSG Schlaubetal-Odervorland haben ihr Verbandsliga-Spiel beim HV Ruhland/Schwarzheide 29:27 (14:10) gewonnen. In diese um den Ligaverbleib wichtige Partie ging die HSG konzentriert. Die Partie wogte hin und her (20./8:8). Die Gäste vergaben zunächst. Das änderte sich. Jasmin Henkelmann und Nora Reinhardt trafen zum 10:8. Über ein 12:10 ging es mit 14:10 in die Pause.

Der HV erwischte nach der Pause den besseren Start und erzielte binnen fünf Minuten mit vier Treffern in Folge den erneuten Ausgleich (14:14). Jetzt wurde es ein Kampfspiel. Die Schlaubetalerinnen hielten gegen. Allerdings auf Kosten von sieben Zeitstrafen in den zweiten 30 Minuten. Trotz der fast ständigen Unterzahl hielt die HSG die Partie offen und erspielte sich über nahezu alle Positionen immer wieder freie Einwurfmöglichkeiten. Bis zum 21:21 in der 44. Minute konnte sich kein Team entscheidend absetzen.

Nach dem 22:21 des HV nutzten diese eine erneute Zeitstrafe gegen Caroline Hallert zum 23:21. Die HG erhielt eine Zeitstrafe und die HSG glich zum 23:23 aus. Nach dem 24:23 der Heimmannschaft gelangen Sina Schübler (2) und Lea-Sue Panzer drei Treffer in Folge zum 26:24 der Gäste. Die Gastgeberinnen glichen zum 26:26 aus. Nora Reinhardt und Caroline Hallert brachten die HSG 28:26 in Front. Hallert kassierte in der 56. Minute ihre dritte Zeitstrafe und damit Rot. Den Gastgeberinnen gelang trotz Überzahl nicht mehr der Anschluss.

HSG: Marianne Schulz, Melanie Dahms (beide im Tor), Marie-Luise Otto 1, Sina-Sophie Schübler 5, Caroline Hallert 4/2, Viktoria Lampe, Lea-Sue Panzer 4, Lysianne Kersten, Jasmin Henkelmann 4, Nora Reinhardt 7/1, Anika Weber 4

Siebenmeter: HV 5/3, HSG 3/3 – Zeitstrafen: HV 3, HSG 7, einmal Rot