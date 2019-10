Peter Drews

Petershagen-Eggersdorf Mit dem SV Altlüdersdorf kam der aktuelle Tabellenzweite ins Doppeldorf. Beide Teams waren von Anfang an um ein Offensivspiel bemüht und ließen sich gegenseitig wenig Raum zum Kombinieren. Die Gäste agierten in den ersten 45 Minuten jedoch souveräner und entschlossener, so kamen sie in der 24. Minute zu ihrer ersten guten Gelegenheit, als Florian Riehl auf der rechten Seite durch einen Bodycheck Roger Sobotta schlecht aussehen ließ, nach innen flankte und Tomasz Bejuk aus elf Metern Entfernung den Ball nur knapp über das Tor schoss.

Der SVA blieb spielbestimmend und kam durch Standards in der 33. Minute zur nächsten Großchance. Der Freistoß von Marcin Krystek traf die blau-weiße Mauer und wurde so abgefälscht, dass er zur gefährlichen Bogenlampe geriet. Nahezu artistisch konnte Torhüter Kevin Pelzer den Ball gerade noch so über die Latte zirkeln.

In der 35. Minute fiel dann der verdiente Führungstreffer für die Gäste. Nach Freistoß und erster Abwehr kam der Ball zu Szymon Sidorowicz, der direkt auf Riehl passte. Mit einem gekonnten Seitfallzieher gab er die Vorlage auf Krystek, der dann den Ball aus kurzer Distanz über die Torlinie brachte.

Anton Feiler im Pech

Die einzig gute Tormöglichkeit wollte dem Gastgeber erst in der 41. Minute gelingen. Anton Feiler lief sich frei, seine Aktion wurde jedoch wegen angeblicher Abseitsstellung abgepfiffen.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit setzten die Altlüdersdorfer ihre Offensive fort. Hatten die Doppeldörfler in der 50. Minute noch Glück, als der Ball nach einer Hereingabe den blau-weißen Strafraum ohne Abnehmer durchquerte, kam es in der 52. Minute zu einem Gastgebergeschenk. Eine eigentlich harmlose Flanke des Altlüdersdorfers Riehl ließ der ansonsten zuverlässige Innenverteidiger Florian Gerber einfach passieren. Er sah dabei nicht, dass Riehl hinter ihm in den freien Raum gelaufen war. Riehl nahm den Ball dankend an und verwandelte zum 2:0 aus Sicht der Gäste.

Wenn zwei Minuten später Riehl anstatt der Latte das Tor getroffen hätte, wäre es vermutlich die Vorentscheidung für die Gäste gewesen. Doch der Gastgeber kam noch einmal ins Spiel. Das erste Achtungszeichen setzte Feiler. Er bediente Melvin Gohlke. Er wiederum spielte auf Marvin Ghaddar. Seinen platzierten Schuss aus 18 Metern konnte Torhüter Alexander Walter nur mit Mühe um den Pfosten lenken. Nach dem anschließende Eckball klatschte der wuchtige Kopfball von Feiler nur an den Pfosten der Altlüdersdorfer.

Ghaddar trifft zum Anschluss

In der 71. Minute fiel der inzwischen verdiente Anschlusstreffer. Nach Einwurf von Tim Bolte und Kopfballablage des unermüdlichen Anton Feiler schoss Ghaddar trocken und platziert ein.

Die Partie vor 151 zahlenden Zuschauern war mittlerweile zum offenen Schlagabtausch geworden. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Dann in der 85. Minute der Schreckmoment, als Ernest Dominik Gras nach einem Angriffsversuch Torhüter Kevin Pelzer mit seinem Fuß am Kopf traf. Der Torhüter von Blau-Weiß musste aus dem Spiel genommen werden. Der Altüdersdorfer bekam glatt Rot für sein gefährliches Spiel.

Einen sportlichen Höhepunkt gab es in der Partie doch noch und für diesen sorgte Silvan Küter in der Schlussminute. Blau-Weiß erhielt einen Freistoß. Der Ball flog nach der Ausführung im und um dem Altlüdersdorfer Strafraum hin und her und auch deren Torhüter Alexander Walter schien diesmal nicht auf der Höhe des Geschehens zu sein. Schließlich kam Küter an den Ball und schoss volley zum 2:2 ein. Gleich danach kam der Abpfiff und der Riesenjubel von den Spielern, Verantwortlichen sowie Zuschauern des Gastgebers kannte keine Grenzen.

Anerkennung nach dem Spiel

Denis Rolke sagte nach dem Spiel: "Noch vor einem Jahr hätten wir solch ein Spiel verloren." Und was sagte der glückliche Torschütze? "Bis zum Schluss haben wir an uns geglaubt, und ich bin sehr stolz darauf, Kapitän dieser Mannschaft zu sein."

Cheftrainer Roman Sedlak kommentierte an seiner Sicht: "Heute hat man wieder einmal gesehen, wie sehr diese Mannschaft intakt ist. Bis zur letzten Sekunde war der unbedingte Erfolgswillen da."

Noch lange wurde über das Spiel im Blau-Weiß-Casino gesprochen: "Es war ein tolles Spitzenspiel. Der SV Altlüdersdorf war der bisher stärkste Gegner in dieser Saison auf dem heimischen Waldsportplatz und das Unentschieden fühlt sich am Ende für uns wie ein Sieg an", war man sich in der Gesprächsrunde einig.

SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf: Kevin Pelzer – Florian Gerber, Paul Westphal (82. Maximilian Lichtnow), Roger Sobotta, Tim Bolte, Melvin Gohlke (65. Steven Virhus), Marvin Ghaddar, Maurice Ulm (46. Denis Rolke), Martin Kohlmann, Anton Feiler, Silvan Küter