Hans-Joachim Haarbrandt

Eichstädt Die Eberswalder kamen in der Oberkrämerhalle, im Oberkrämer Ortsteil Eichstädt, zu einem Superstart. Nach der 1:0-Führung der Gastgeber zogen die Gäste aus dem Barnim nach knapp acht Minuten auf 6:1 davon. Robin Wielsch (2 Tore), Max Schäfer (2), Robin Ludwig (1) und Daniel Rethfeldt (1) sorgten für diese klare Führung. In dieser Phase zeigten die Eberswalder eine starke Angriffsleistung. Die Gastgeber sahen sich somit schon früh gezwungen, eine Auszeit zu nehmen, um den Sturmlauf der Eberswalder zu unterbrechen. Mit drei Treffern innerhalb von nur einer Minute konnten die Eichstädter wieder dichter (4:6) zu ihrem Konkurrenten heranrücken. Der 1. SV brachte jetzt seinen Gegner wieder ins Spiel zurück. Das Match lief jetzt für die Barnimer nicht mehr so optimal wie in der Anfangsphase, aber trotzdem konnten sie die Führung behaupten und wieder auf vier Tore Differenz ausbauen.

Gäste unter Normalform

Obwohl fast alle Eberswalder Spieler, einschließlich der Torhüter, unter Normalform spielten, führten sie nach 23 Minuten noch klar mit 12:7. Der beste Mann aufseiten der Gastgeber war ihr Torwart, er zeichnete sich mehrfach durch starke Paraden aus. Ihm war es auch mitzuverdanken, dass die Eichstädter am Ende der ersten Halbzeit wieder näher herankamen und neue Hoffnung schöpfen konnten. Eine Minute vor dem Halbzeitpfiff schafften die Gastgeber den Anschlusstreffer zum 11:12. Robin Wielsch konnte noch einen Siebenmeter für seine Mannschaft verwandeln und so ging es mit einem knappen 13:11 für den 1. SV Eberswalde in die Pause.

So gut, wie die erste Halbzeit begann, so schlecht war die Anfangsphase in der zweiten Halbzeit. Die Eichstädter holten Tor um Tor auf und nach 35 Spielminuten führten sie zum ersten Mal in diesem Spiel mit 14:13. Die Spieler des 1. SV hatten in der Eichstädter Halle Probleme mit dem Spielball, da kein Klister benutzt werden durfte. Sie bekamen den Ball nicht richtig, besonders bei Würfen aus dem Rückraum, in den Griff. Die Angreifer der Gäste versuchten daher näher an die Deckung heranzukommen um die Würfe besser aufs Tor zu bringen. Das kam aber der Heimmannschaft zugute, denn so konnte sie ihre Deckung besser organisieren. Der stark spielende Niklas Schwandt holte mit zwei Toren die Führung wieder für sein Team zurück. Jetzt war es ein Spiel auf Augenhöhe und das Spiel blieb äußerst spannend mit knappen Spielständen. Erst nach knapp 50 Minuten konnten sich die Eberswalder ein wenig absetzen und beim 20:17 waren es wieder drei Tore Differenz, die sie zwischen sich und der Heimmannschaft gelegt hatten. Als die Eichstädter in der 49. und in der 50. Spielminute zwei Zeitstrafe kassierten, hätten es die Barnimer zur Vorentscheidung nutzen können, aber sie taten es nicht. Sogar in doppelter Überzahl kassierten sie ein Tor und mussten zusehen wie die Gastgeber wieder auf 21:20 herankamen. "Wir haben in der Überzahl das Spiel weggegeben und beinahe dadurch die Partie verloren", kommentierte Trainer Dirk Ehrlich diese Phase.

Die Führung schmilzt

Die Eberswalder kämpften und wollten dieses Spiel nicht verlieren. Robin Wielsch musste in der 54. Minute nach der dritten Zeitstrafe die Bank verlassen und konnte nur noch die Daumen für seine Mannschaft drücken. Niklas Schwandt brachte sein Team noch einmal mit 23:21 in Front, doch nach knapp 58 Minuten war auch diese Führung wieder verspielt. Der Eberswalder Trainer nahm noch eine Auszeit, um doch noch den Sieg zu erringen. Als alle schon mit einem Unentschieden rechneten, traf drei Sekunden vor dem Ende der an diesem Tag beste Eberswalder Niklas Schwandt zum umjubelten 24:23-Siegtreffer.

"Wir müssen den Mund abputzen und dieses Spiel schnell abhaken. Am nächsten Wochenende erwarten wir die Mannschaft von Motor Henningsdorf und müssen uns wieder steigern, um den Tabellendritten zu besiegen. Meine Spieler erreichten heute bis auf Matchwinner Niklas Schwandt keine Normalform", lautete die Einschätzung nach dem Spiel von Trainer Dirk Ehrlich.

Eberswalde: Carsten Meyer – Jonas Nagy; Robin Wielsch (5/3), Robin Ludwig (2), Paul Glase, Julian Kuhlmann (2), Niklas Schwandt (8), Moritz Assmann (2/2), Max Zantow (1), Daniel Rethfeldt (1), Max Schäfer (3)