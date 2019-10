Kai Beißer

Berlin (MOZ) Sage und schreibe 23 Angriffe schlossen die Gäste in den ersten 30 Minuten ohne ein Tor ab – "so kann man natürlich kein Spiel gewinnen", brachte es Trainer Frank Morawetz nach der 21:24 (5:9)-Niederlage auf den Punkt. "Wir hatten uns deutlich mehr vorgenommen, am Ende standen wir ohne Zählbares da."

Ungenügende Abschlüsse

In der Abwehr war die Leistung der Grünheider vor der Pause ganz in Ordnung, wie die Zahl der Gegentreffer belegt. Aber im Angriff blieben die Männer von der Löcknitz vieles schuldig. "Die Tempelhofer haben eine sehr gute 6:0-Deckung gespielt, aggressiv, bissig, mit viel Beinarbeit. Wir haben mit unseren Angriffen keine Tiefe gefunden und sind nur ungenügend zum Abschluss gekommen", bemängelte Morawetz.

"Es war sicher unsere schlechteste Saisonleistung", sagte auch Trainer-Kollege Dirk Köhler über die gebrauchte erste Halbzeit. Dennoch hätten die Grünheider die Partie noch drehen können. Bis auf zwei Tore waren sie nach dem Wechsel dran – um die Gastgeber Blau-Weiß mit zwei üblen Fehlern im Angriff zu einfachen Kontertoren einzuladen.

"Irgendwann fehlt dann auch der Glaube, zumal die beidenjungen Schiedsrichterinnen zur steigenden Verunsicherung beigetragen haben. So viele unverständliche Pfiffe passen nicht zu einem Oberligaspiel", war Morawetz sauer. "Aber letztlich müssen wir uns natürlich an die eigene Nase fassen. An diesem Tagkamen unsere eigene und die schlechte Leistung der Unparteiischen zusammen."

"Wir haben das Spiel, die Fehler im Video analysiert. Jetzt heißt es Mund abputzen und am Sonnabend zu Hause gegen den VfL Tegel zeigen, dass wir es besser können", gibt das Trainer-Duo die Marschrichtung vor.