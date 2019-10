Kerstin Unger

Schönermark (MOZ) Die Schönermarker wollen endlich einen neuen Spielplatz für die rund 30 Kinder unter zwölf Jahren im Dorf haben. Der neue Ortsvorsteher Tim Voß hatte in der Gemeindevertretersitzung im September vorgeschlagen, einen Spielplatz in Form eines Bauernhofes im Ortszentrum hinter dem Feuerwehrgebäude zu errichten. Der Platz erscheint dem Bürgermeister Wolfgang Säger zu klein. Er plädierte für den nicht mehr genutzten Sportplatz als Standort. Weil das Thema damals die Tagesordnung sprengte, wurde kürzlich eine Sondersitzung zu diesem Thema anberaumt. Die Zeit drängte, denn am nächsten Tag endete die Frist für die Einreichung des Fördermittelantrags aus dem Leaderprogramm.

Tim Voß blieb bei seinem Vorschlag. Der Platz neben dem Stall und der ehemaligen Kneipe wäre ein idealer Ort. Man müsse ihn nicht so stark einzäunen, weil schon Begrenzungen existieren. "Vorne muss ein Zaun mit einem Tor gebaut werden. Fünf Bäume spenden Schatten. Mit Sitzgelegenheiten könnten alle Bevölkerungsgruppen daran teilhaben", meinte er. Weil im Haushalt derzeit kein Geld dafür eingeplant ist, müsse man darüber reden. Die Kosten für den Spielplatz werden auf 40 000 Euro geschätzt. 75 Prozent davon könnten gefördert werden.

Wolfgang Säger blieb bei seinen Zweifeln am Standort. Es seien Privathäuser betroffen. Zudem gäbe es zwei offene Stellen, die zum Problem werden können. Auch Skater und Radfahrer wäre hier unterwegs. Die Ecke sei wegen der Autos gefährlich. Zudem müsse mit dem Stall erst einmal etwas passieren. "Können wir uns das leisten", fragte er.

Ein Spielplatz gehöre mitten ins Dorf und nicht abseits, argumentierte der Ortsvorsteher. Er drängte auf eine Entscheidung, denn ein Spielplatz wird so langsam zum Politikum im Ort. Über das Thema habe man auch vorher schon gesprochen, entgegnete der Mark Landiner Bürgermeister. Wir hatten aber vorher keinen Platz.

Amtsdirektor Detlef Krause lenkte den Blick auf die Kosten. "Wir haben einen Haushalt, wo nichts drin steht und ein Haushaltssicherungskonzept, wo was drin steht. Unter bestimmten Voraussetzungen sei die Gemeinde in der Lage etwas zu planen. Man müsse sehen, in welchem Rahmen man sich bewegen kann. Er schlug vor, den Schönermarkern gegenüber Flagge zu zeigen, aber im ersten Schritt kleiner anzufangen mit einer Antragssumme von 10 000 Euro und 2500 Euro Eigenmittel, die die SPD sponsern will. "Dann haben wir die Chance, den Antrag morgen zu stellen", meinte er. In der nächsten Antragsrunde im Sommer 2020 könnte man dann nachlegen. Auf die Frage, ob es sicher sei, dass man den Rest auch noch gefördert kriege, meinte Detlef Krause. "Nichts ist sicher. Nicht einmal, ob wir die 10 000 Euro bekommen."

Die Gemeindevertreter entschieden sich einstimmig dafür, dem Vorschlag des Amtsdirektors zu folgen. Für den Standort in der Dorfmitte entschieden sich sechs Abgeordnete. Zwei enthielten sich. Der Stall muss zuvor aber instand gesetzt oder abgerissen werden, damit von ihm keine Gefährdung ausgeht. Das ist mit dem Denkmalschutz zu klären.