Carola Voigt

Cottbus (MOZ) Die Landesliga-Saison der Schützen mit Luftpistole und Auflage begann für die Sportler der Schwedter Gilde mit starken Gegnern der SchGi Spremberg und des SchV Liebenthal. Schon die Anfahrt nach Cottbus hatte es in sich. Die Rüdersdorfer Brücke war gesperrt, sodass eine Autobahnfahrt um Berlin nicht möglich war und sich die Fahrzeit um eine Stunde verlängerte.

Trotz der zwei klaren 1:4-Niederlagen konnten die Schwedter zumindest ihre Trainingsergebnisse im Wettkampf bestätigen. Eine Einschränkung gab es: die erste Zehner-Serie hätte den einen oder anderen Einzelpunkt bringen können. Bei Wettkampfbeginn liegen die Nerven blank. Das in den Griff zu bekommen, ist ein Geheimnis für ein gutes Wettkampfergebnis. Trotzdem – alle haben sich prima geschlagen. Detlef Frommann und Gerd Neulinger konnten mit sehr gutem Ergebnis ihre Einzelwertungen gewinnen und damit wichtige Punkte für die Gesamtwertung mit nach Hause bringen.

Nun stehen noch vier Gegner auf dem aktuellen Landesliga-Programm. Am 10. November fahren die Oderstädter zum Schützenverein Brück, dann folgt ein Doppelwettkampftag in Frankfurt gegen die SGi Potsdam und SGi Königs Wusterhausen/Wildau (15. Dezember). Am 18. Januar führt die Reise noch einmal nach Frankfurt, um dort gegen den Schützenverein Briesen anzutreten. Im Anschluss erfolgt die Siegerehrung.