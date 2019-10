Britta Gallrein und Ernst Lieske

Joachimsthal Moritz Fedder ist kein Mann der großen Worte. Prahlen, das liegt dem 19-jährigen Stürmer gar nicht. Dass er mit fünf Toren beim 6:1 seines FSV Schorfheide Joachimsthal die Gäste von Einheit Grünow so richtig zum Verzweifeln brachte, will er daher nicht überbewerten. "Am Ende sind vor allem die drei Punkte wichtig, durch die wir wieder an Anschluss nach oben haben", erklärt er, gibt aber zu: "Klar ist das schon ein tolles Gefühl, fünf Tote zu schießen."

Zuletzt, überlegt er, sei ihm das in der Jugend gelungen. Die verbrachte er übrigens auch zum Großteil bei "Juchte" – damals mit Willi Adler. Der jetzt 18-Jährige spielt jetzt wieder an seiner Seite als hängende Spitze. Dritter im Joachimsthaler Sturm-Verbund ist der ebenfalls erst 19-jährige Sebastian Temma, der auch einen FSV-Treffer beisteuerte. Mit ihm spielte Moritz Fedder gemeinsam beim Lok Eberswalde. "Das macht sich schon bezahlt, dass man jahrelang zusammen Fußball spielt", sagt Fedder lachend.

Abwerbeversuche scheitern

Der Azubi zum Groß- und Einzelhandelskaufmann, der derzeit mit 15 Treffern Platz zwei der Tojägerliste hinter Ron Hass (Birkenwerder) belegt, bekommt regelmäßig Angebote von höherklassigen Vereinen. Bislang hat er alle abgelehnt. Zum einen will er sich auf seine Ausbildung konzentrieren, aber Moritz Fedder ist auch ein heimatverbundener Junge. Er ist froh, nach seiner Zeit bei Energie Cottbus wieder zurück zu sein. Und bei den folgenden Worten dürfte allen Verantwortlichen beim FSV ein wohliger Schauer über den Rücken laufen: "Es gibt doch nichts Schöneres, als für seinen Heimatort zu spielen", findet Fedder. "Am Samstag durfte ich sogar die Kapitänsbinde tragen – das hat mich sehr stolz gemacht. Ich würde gerne noch mehr Verantwortung im Verein übernehmen, vor allem für die jungen Spieler." Trainer Sven von Pruschak, weiß Fedder, würde ihm keine Steine in den Weg legen, wenn er höherklassig spielen könnte. "Aber ich will dem Verein nicht schaden und ich weiß nicht, was die anderen jungen Spieler machen, wenn ich gehe."

Und die Jungen trugen viel dazu bei, dass es gegen Grünow vor allem in der ersten Hälfte ein Galaspiel der Joachimsthaler wurde. Schon nach zwei Minuten konnte Moritz Fedder einen Pass von Lucas Schmidt zum 1:0 verwerten. Schon sechs Minuten später war Fedder erneut zur Stelle und erzielte das 2:0, diesmal war Benjamin Ehrlich der Vorbereiter. Sebastian Temma schob ein zum 3:0 (32). Die endgültige Entscheidung fiel nach 37 Spielminuten. Von Marius Falk schön vorbereitet, konnte Fedder das 4:0 erzielen.

Nach einer Stunde fiel das 5:0. Willi Adler spielte sich über rechts durch. Er passte zu – na wem wohl? – Moritz Fedder, der vollendete. Einen weiten Abschlag von Manteufel verwandelte Einheits Matthias Steg zum 5:1. Fedder legte das 6:1 nach und avancierte damit endgültig zum Grünower Alptraum.

20 Euro für die Teamkasse

Dass es mit dem sechsten Treffer nicht mehr klappte, darüber ärgerte er sich dann schon ein bisschen. "Bei uns gibt es die Regel, dass der Trainer 20 Euro in die Mannschaftskasse gibt, wenn einer drei Tore in einem Spiel schießt. Ich hätte natürlich gerne die doppelte Summe raus geholt, weil wir bald auch Mannschaftsabend haben, aber das hat leider nicht geklappt", erklärt der fünffache Schütze grinsend. Aber vielleicht legt Coach Sven von Pruschak ja trotzdem was drauf für die Sahne-Leistung seines Küken-Sturms.

Joachimsthal: Fabian Schröder – Sven Musolf (68. Kevin Brauner), Niclas Zameit, Christopher Krumnow, Benjamin Ehrlich (68. Kenny Seidel) – Tobias Fischer, Lucas Schmidt, Willi Adler, Marius Falk (52. Rene Runge) – Sebastian Temma, Moritz Fedder