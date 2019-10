Julian Stegemann

Schönow Damit hatten wohl wirklich die wenigsten gerechnet: Die Reserve vom FSV Bernau holt beim Ortsnachbarn und klaren Favoriten Rot-Weiß Schönow einen hart erkämpften Punkt. Bis zum Schluss war die Partie offen.

Rik Roelofs besorgt das 1:0

Als klarer Außenseiter gingen die Gäste vom FSV Bernau II in das Prestigeduell. Doch schon früh wurde sichtbar, dass Schönow nicht so befreit aufspielte, wie man es von der Elf von Tobias Robel und Hendrik Brösel gewohnt ist. Die FSV-Reserve lief die Schönower aggressiv an und ließ den Hausherren wenig Spielraum. In der 22. Minute kam dann aber Lukas Lang über die linke Seite nach einem Doppelpass in den Strafraum und legte in die Mitte. Dort drückte Rik Roelofs das Leder zum 1:0 über die Linie.

Die bis dahin diszipliniert verteidigenden Bernauer waren in dieser Szene völlig überfordert und schienen nun richtig Probleme zu bekommen. Doch Schönow verpasste es, das zweite Tor nachzulegen. Kurz vor dem Pausenpfiff Glück für die Bernauer. Ein Abpraller landete im Rückraum bei Marcus Croonenbrock. Der Mittelfeldmann der Gastgeber zog ab und hämmerte die Kugel an den rechten Außenpfosten.

Degen verwandelt Elfmeter

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs hatte Schönow weiterhin die Kontrolle über die Partie. Doch dann leitete Bernaus Marvin Senz mit einem langen Abschlag einen Angriff ein. Der Ball erreichte Tatsuya Nakamura. Bernaus Offensivmann fiel nach Zweikampf im Sechzehner und bekam den Elftmeter. Schönows gelb-verwarnter Paul Balzar sah für das Foul Gelb-Rot. Der junge Maximilian Degen bezwang Schönows Keeper zum 1:1.

Es begann eine packende Schlussphase, mit vermeidlichen Elfmeter für Schönow. Der FSV-Keeper kam zu spät und traf den Schönower Angreifer. Nachdem der Schiedsrichter auf dem Punkt zeigte, meldete sich allerdings der Linienrichter. Aufgrund einer Abseitsstellung gab es den Strafstoß doch nicht. Die Rot-Weißen waren angefressen und warfen alles nach vorn. Es fehlte aber weiterhin die Durchschlagskraft, so dass Schönow am Ende sogar noch Glück hatte. Durch zwei Konter bekam Florian Gabler gleich zweimal die Chance, den Auswärtssieg einzutüten.

"Fühlt sich wie ein Sieg an"

"Das fühlt sich für uns wie ein Sieg an. Es ist mal ein schönes Zeichen, gegen die größeren Gegner etwas mitzunehmen", verriet Bernaus Trainer Christian Schramm. Schönows Tobias Robel hingegen war bedient. "Wir bekommen derzeit vorne einfach zu wenig zustande. Da fehlt die Dynamik und Leichtigkeit."

Schönow: Enrico Müller – Paul Paasche, Peter Erdmann, Lukas Lang, Paul Balzar, Hannes Krüger, Marcus Croonenbrock, Sebastian Gausepohl, Mark Thieme (46. Emurla Musa), Enrico Molketin, Rik Roelofs

Bernau: Marvin Senz – Martin Naumann (46. Mathias Pazulla), Martin Hellmund, Hendrik Most, Mark Öttel, Robert Scholz (46. Alex Kilias), Maximilian Degen, Thorsten Wiese, Florian Gabler, Tatsuya Nakamura, Tareq Soudi (45. Thomas Mayer)