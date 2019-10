Torsten Bergk

Frankfurt (Oder) (Freier Autor) Bereits eine Stunde vor Beginn standen die ersten Teilnehmer vor der Tür, um ihr Briefmarken-Angebot auf dem dritten Großtauschtag zu präsentieren. Dazu hatte der Verein Frankfurter Briefmarkensammler 1900 in die Fanfarengarde geladen. Die Anbieter kamen aus Frankfurt, der Umgebung und Polen, und auch die Interessenten kamen aus verschiedenen Regionen. "Es spricht sich langsam rum, dass es sich lohnt, zur Börse nach Frankfurt zu kommen" so der Finanzer des Vereins Uwe Baumann.

Neben Briefmarken gab es auch Münzen, Postkarten, Zubehör und Fachliteratur. Einige Sammler suchten gezielt nach bestimmten Belegen, andere nach ganz bestimmten Briefmarkenmotiven und andere wieder wollten ihre Ländersammlung ausbauen. Dabei machte es auch viel Spaß, mit dem Anbieter um den Preis zu feilschen – dieses Ritual gehört bei so einer Veranstaltung einfach dazu. Gerd Knappe, ein bekannter Sammler von historischen Postkarten aus Frankfurt, ließ die Besucher wieder über sein Hintergrundwissen zum Thema staunen. Einige Besucher nutzen die Veranstaltung, um ihre Sammlung schätzen zu lassen. Es war erstaunlich zu sehen, welche Sammelobjekte in den Schränken und Regalen der Frankfurtern schlummern.

"Auch in diesem Jahr wurde unser Großtauschtag mit Börse wieder gut angenommen. So werden wir auch im nächsten Jahr im Oktober wieder solch eine Veranstaltung organisieren", so das Resümee des Vereinsvorsitzenden Bruno Renné. Allerdings hätte er sich ein paar Kinder mit Eltern oder Großeltern als Besucher gewünscht. "Es war extra ein Tisch mit einer Gratiswühlkiste für sie aufgebaut."

Monatliche Vereinsabende finden im "Grünhof", August-Bebel-Str. 54, statt. Alle Briefmarken-, Münz- und Postkartensammler sind eingeladen. Dazu gibt es stets einen Vortrag, das nächste Mal am 5. November mit dem Thema "Reisebilder aus Namibia". Termine, Wissenswertes und die Vereinsgeschichte sind online zu finden unter briefmarkenverein-frankfurt-oder.de.