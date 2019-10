Joachim Eggers

Woltersdorf (MOZ) Am Donnerstagabend stehen die Woltersdorfer Gemeindevertreter vor einer wichtigen Entscheidung: Es geht um den grundhaften Ausbau der Vogelsdorfer Straße zwischen Seestraße und Tellplatz. Das 1,5-Millionen-Euro-Projekt ist in den Ausschüssen mit klaren Mehrheiten befürwortet worden. Jetzt aber gehen immer mehr Gemeindevertreter auf Distanz, vor allem zu der vorgeschlagenen Fahrbahnbreite von sechs Metern.

Diese Breite haben die Planer vorgeschlagen, damit zwei Busse aneinander vorbei kommen. Denn die Vogelsdorfer Straße ist nicht nur selbst Schulstandort, durch sie fahren auch die Busse, die Schüler von Schöneiche nach Erkner und zurück bringen. Weitere Bestandteile der Beschlussvorlage sind unter anderem die Gestaltung der Eingangssituation zum Schulcampus, ein Gehweg auf der östlichen Seite, ein zweispuriger Radweg auf der westlichen Seite, eine neue Straßenbeleuchtung und Ersatzmaßnahmen nach Erfordernis. Dahinter verbirgt sich die Tatsache, dass Bäume gefällt werden müssten. Laut Beschlussvorlage sollten die Arbeiten im Jahr 2021 realisiert werden.

Ende September hat sich die Zweier-Fraktion Freie Bürger/FDP mit einer ausführlichen Stellungnahme zu Wort gemeldet und Bedenken gegen die Ausbaubreite angemeldet. Nur zwei Ausweichbuchten und gegebenenfalls eine Überquerung, um die Schulwegsicherheit zu erhöhen, lautet einer ihrer Gegenvorschläge. Wilhelm Diener, früher ebenfalls FDP-Gemeindevertreter und jetzt Fraktionschef von Unser Woltersdorf, schließt sich dem an. "Die Straße an sich ist in Ordnung", sagt er.

Die Grünen sind nach Auskunft von Fraktionsmitglied Ringo Effenberger auch sehr stark auf dieser Linie: "Wir sehen nicht die Notwendigkeit, die Straße auf sechs Meter auszubauen", sagt er und verweist auch auf die hohen Kosten. Die SPD hat nach Aussage von Fraktionschef Christian Stauch zu dem Thema eigens die Anwohner eingeladen und neigt – nicht zuletzt aufgrund der Rückmeldungen der Anwohner – mittlerweile ebenfalls dazu, sich von der neuen Straßenbreite zu verabschieden. Am Dienstagabend wollten die Sozialdemokraten sich noch einmal in der Fraktion beraten.

Anwohnerin Sybille Gottschalk, deren Mann an der SPD-Versammlung teilnahm, ist ganz klar gegen die Verbreiterung. Ihre Befürchtung: "Je breiter die Straße, desto schneller ist der Verkehr."

Die CDU will nach Aussage ihres Fraktionschefs Achim Schneider ebenfalls das Augenmerk auf die Schulweggestaltung legen. Er spricht, wie Diener, von einer Straße, "die eigentlich funktioniert".

Linke für sechs Meter Breite

Einer, der das anders sieht, ist Sebastian Meskes, Vorsitzender der Gemeindevertretung und der Linken-Fraktion. "Die Botschaft, dass in der Vogelsdorfer Straße etwas geschehen muss, ist angekommen", glaubt er. Die Verbreiterung auf sechs Meter hält er für richtig, die Idee, mit Ausweichstellen zu operieren, für untauglich. Für das Woltersdorfer Bürgerforum äußert sich Jens Mehlitz vage: Es sei sinnvoll, "die Straße vernünftig auszubauen". Auch er betont die Bedeutung der Entscheidung – allein schon wegen ihrer finanziellen Dimension. Nach neuer Rechtslage gibt es keine Anwohner-Beiträge.

Angesichts des uneinheitlichen Meinungsspektrums tritt die Freie Bürger/FDP-Fraktion dafür ein, Geh- und Radweg getrennt zu planen und zu bauen. Auch Effenberger bringt diesen Gedanken auf. "Dann dauert es eben einen oder zwei Monate länger", sagt er.