Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Die Gemeindebibliothek lädt am Wochenende zu ihrer nächsten Veranstaltung in die Kulturscheune auf dem Schulcampus in der Tieckstraße ein. Am Sonnabend ab 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) liest Brenda Strohmaier aus ihrem Buch "Nur über seine Leiche" oder Wie ich meinen Mann verlor und verdammt viel über das Leben lernte.

Zehn Jahre lang hatte die Autorin versucht, ihren Freund vom Heiraten zu überzeugen. Kaum hatte der endlich Ja gesagt, war sie plötzlich: Witwe. Mit 44. "Fort war ihr kluger, schöner Mann, zurück blieb sie mit Trauerschmerz plus Bürokratieirrsinn. Und Fragen. Wie soll das gehen, so ein Leben und Lieben danach?", heißt es in der Ankündigung. Kann man mit Mitte 40 noch einmal von vorn anfangen? Sie beschließt, der erzwungenen Rückkehr ins Single-Dasein ein paar neue Erkenntnisse abzutrotzen, reist ein paar Monate durch die Welt, konsultiert Nachlassexperten, Meditationslehrer, Friseure, küsst eine Frau. Fazit ihrer irrwitzigen Odyssee: Bedingt lustig, dieses "verwitwet". Aber lehrreich.

Tickets kosten für angemeldete Leser der Gemeindebibliothek fünf Euro, ermäßigt (ALG II) drei Euro. Karten sind in der Bibliothek oder vor der Veranstaltung erhältlich.

Und das Buch könne bereits in der Gemeindebibliothek entliehen werden, hieß es.

Kontakt: Tel. 033439 80919 (mittwochs geschlossen)