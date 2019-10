Riesenklammern: Am S-Bahnhof Zepernick sollen die Bauschäden später behoben werden. Breite Klammern halten das Haus fest. © Foto: Sergej Scheibe

Auf Hochtouren: Für die Widerlager von zwei Fernbahn- und einer S-Bahn-Brücke in Zepernick wird aktuell der Beton in die Fundamente gegossen. Die Baustelle hat drei Monate Verzug. Deshalb wird nun Tag und Nacht gearbeitet. © Foto: Sergej Scheibe

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer herrschen harte Zeiten in Zepernick. Seit einem dreiviertel Jahr wird an den vier Brücken über der Schönower Straße am S-Bahnhof gearbeitet, nun unter Vollsperrung.

Damit versuchen die Baufirmen vor Ort, den Verzug von gut drei Monaten möglichst nicht noch weiter ausufern zu lassen. Auch deshalb wurde der Durchgang komplett dicht gemacht, die Umwege sind weit. Nun soll für einen Riesenkran der P&R-Parkplatz an der Ladestraße gesperrt werden.

"Wir mussten den Bauablauf anpassen", macht Caroline Lucke von der DB Netz AG deutlich. Sie betont, dass die Umleitung für die Fußgänger kurzfristig entschieden worden sei. "Der Durchlass an der Panke war fertig, da haben wir reagiert", stellt die 32-Jährige klar. Bis Mitte Dezember soll dieser Umweg bestehen bleiben, erst dann lasse sich der Weg über die Panke wieder auf den Ursprung umschwenken. Später würden die Bahnanlagen wieder gesperrt. Vor allem im Dunkeln und für Menschen mit Ballast, die schlecht zu Fuß sind oder eingeschränkt gehen können, ist die 500 Meter lange Strecke eine Zumutung.

Ab Freitag Ersatzverkehr

Ob Mitte Dezember die neue Unterführung durch den Bahnhof Zepernick geöffnet werden kann, sei in der Prüfung. Am bevorstehenden Wochenende gilt von Freitag bis Montag Schienenersatzverkehr auf der Strecke. Hinter Buch bis Zepernick muss eine Bockschwelle ausgewechselt werden, die mit Schotter zu verfüllen ist. Für die S-Bahn-Stromversorgung während der Bauphase wurde eine neue Kuppelstelle temporär bei Buch eingerichtet.

Die Hilfsbrücken an der Bahnhofstraße, wo parallel gebaut wird, bleiben bis Mitte März liegen. Dennoch soll hier eine Straßenöffnung schon Mitte Dezember erfolgen. "Wir strengen uns an", sagt die junge Baufachfrau. Eine halbseitige Sperrung könne bis Ende Dezember noch gelten.

An der Schönower Straße hat das Bahnhofsgebäude gelitten. Zwei große Stahlklammern halten den Bau zusammen. Auch die äußere S-Bahn-Brücke musste abgestützt werden. Nach Problemen mit dem Baugrund und der Tragfähigkeit des Bodens, so Caroline Lucke, werde nun Tag und Nacht das Fundament für die Widerlager gegossen. "Wir müssen aber auch abwarten, bis der Beton fest wird", räumt Lucke bei allem Zeitdruck ein. Erst dann ließe sich das Bauwerk errichten. Die neuen Brücken werden künftig 4,50 Meter hoch sein.

Vom 30. Oktober bis 10. November rückt ein 500-Tonnen-Kran an. Der versperrt den Weg zum P&R-Parkplatz an der Ladestraße. Er soll drei jeweils hundert Tonnen schwere Dickblechbrücken – zwei für die Fern- und eine für die S-Bahn – einheben. Später, voraussichtlich Anfang 2020, muss ein 700-Tonner die letzte S-Bahn-Brücke, die näher zum Rathaus liegt, einschwenken. Bis Mitte März, so hofft Lucke aktuell, werde der Brückenbau noch dauern.

Straßenausbau später

Parallel dazu läuft die Detailplanung für die Bahnbrücke Schönerlinder Straße, die nach Fertigstellung am S-Bahnhof Zepernick folgt. Wieder für ein Jahr ist dann dort dicht. Der Straßenausbau Schönower Straße, den die Gemeinde plant und der erneut eine Vollsperrung nach sich zieht, soll erst danach erfolgen, sagt Bürgermeister Maximilian Wonke. Sonst sei das nicht zu machen.

Die Schäden, die durch Ramm- und Durchbrucharbeiten am historischen Bahnhofsgebäude in Zepernick entstanden sind, sollen allesamt nach Abschluss des Brückenbaus behoben werden. Dafür will die Bahn AG noch sorgen, verspricht Baufachfrau Caroline Lucke.