Jörn Kerkhoff

Oderberg (MOZ) Amtsdirektor Jörg Matthes will die Mobilität im Amtsbereich Britz-Chorin-Oderberg verbessern und ruft die Bürger zur Teilnahme auf. Immer wieder gebe es Kritik am Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Amtsbereich, gepaart mit Vorschlägen, wie die Situation verbessert werden könnte, berichtet Matthes auf der Amtsseite. So habe er sich an die Kreisverwaltung Barnim gewandt, um die Vorgehensweise zur Verbesserung des Mobilitätsangebots zu besprechen. Dabei sei verabredet worden, dass Vorschläge aus dem Amtsbereich bis Mitte Dezember beim Landratsamt eingereicht werden können. Nach Prüfung der Vorschläge soll bis Januar 2020 entschieden werden, welche Vorschläge umgesetzt werden können. Die verschiedenen Gemeindevertretungen und die Stadtverordnetenversammlung Oderberg hätten bereits zahlreiche Vorschläge eingereicht, es sei aber auch angeregt worden, die Bürger an der Ideensammlung zu beteiligen.

Weitere Bausteine zur Verbesserung der Mobilität könnten auch das Carshare-Angebot "BARshare" des Landkreises sowie die Einrichtung eines Bürgerbusses sein. Das BARshare biete auch Bürgern ohne eigenes Auto die Möglichkeit, mobil zu sein, ohne von den Fahrzeiten des ÖPNV abhängig zu sein. Da eine Bereitstellung von Fahrzeugen allerdings mit Kosten für das Amt verbunden wäre, müsse zunächst ermittelt werden, wie groß der Bedarf dafür im Amtsbereich sei.

Für das Betreiben eines Bürgerbusses wäre die Gründung eines Vereins notwendig, der den Fahrbetrieb bereitstellt. Auch hier ruft Matthes die Bürger auf, sich einzubringen, ihre Meinung mitzuteilen und sich zu positionieren. Gibt es Bedarf für einen Bürgerbus? Gibt es genügend Bürger, die bereit wären, als Fahrer oder Helfer im Verein mitzuwirken? Dies seien Fragen, die geklärt werden müssten, macht der Amtsdirektor deutlich.

Vorschläge, Bedenken und alles andere zum Thema nimmt Jörg Matthes unter Telefon 03334 457611 und per E-Mail (joerg.matthes@amt-bco.de) entgegen.