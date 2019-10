René Wernitz

Stölln (MOZ) Vor genau 30 Jahren, am 23. Oktober 1989, setzte eine IL-62 auf 860 Meter langer Ackerpiste in Stölln auf. Landezeit war 13.03 Uhr. Das Geschenk der DDR-Airline Interflug ist heute Besucherattraktion im Dorf. Am Samstag, 26. Oktober, wird ab 13.03 Uhr Landefest gefeiert.

Im Inneren der früheren Verkehrsmaschine befindet sich eine Außenstelle des Rhinower Standesamts, ferner kann dort eine Interflug-Ausstellung besichtigt werden. Zum Landefest 2019 wird die IL-62 erstmals Veranstaltungsort für eine Bilderauktion. Ab 16.45 Uhr kommen wertvolle Originale unter den Hammer, etwa Werke von Marc Chagall, Max Klingner, Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke, Armin Mueller-Stahl und Joseph Beuys. Auktionator ist der Kunstsachverständige Dr. Michael Ulbricht aus Machern bei Leipzig (http://www.ulbricht-kunstauktionen.de). Er schwingt den Hammer im Anschluss an das Bühnenprogramm "Auf den Flügeln bunter Träume".

Die am Nachmittag zur Versteigerung gelangenden Kunstwerke können ab 11.30 Uhr im Lilienthal-Centrum vorab besichtigt werden. Ein Teil des Erlöses spendet der Auktionator dem Otto-Lilienthal-Verein.

Wer übrigens meint, ein wertvolles Original sein eigen zu nennen, kann es vom anwesenden Experten schätzen lassen. Sofern gewünscht, kann es ebenso zur Versteigerung gelangen, wie es seitens des Otto-Lilienthal-Vereins heißt.