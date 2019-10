Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Der Herbstumzug der Kita "Haus der kleinen Zwerge" sorgte am Dienstagmorgen für Staus auf den Angermünder Straßen. Es dauerte etwas, bis alle 110 zum Teil herbstlich geschmückten Steppkes die Straßen überquert hatten. Seit mehr als zehn Jahren ist der Umzug die Krönung der Herbstprojekte in den Gruppen der Integrations-Kita, bei denen sie lernten, weshalb die Blätter braun werden, warum Sonnenblumen Kerne bilden und was sonst noch alles im Herbst passiert.

In diesem Jahr statteten sie ihrer Geschäftsstelle einen Besuch ab. Die Volkssolidarität ist Träger der Einrichtung. Im Haus der Generationen wurde der bunte Zug von Mitarbeitern erwartet. Der stellvertretende Geschäftsführer Daniel Kleinert nahm ein selbstgebasteltes Herbstbild entgegen. Dafür wurden die Kinder mit einem Büfett voller gesunder Sachen belohnt. Kerstin Zucht, Astrid Wippold und Paul Block hatten gleich morgens zu Arbeitsbeginn Möhren, Kohlrabi, Äpfel, Gurken, Bananen und andere gesunde Sachen geschnippelt.

Nach einem Lied als Dankeschön drehten die Zwerge noch eine Runde durch die Stadt.