Michael Heider

Beeskow (MOZ) Noch sind die Rolläden der Friedländer Sparkassen-Geschäftsstelle unten an diesem Montag Morgen. Es ist kurz vor Neun. Ein Kunde steht schon bereit. Drei Stunden pro Tag haben Kunden Gelegenheit, sich von zwei Mitarbeiterinnen beraten zu lassen. Noch. Denn Ende des Jahres wird die Geschäftsstelle zu einer SB-Filiale umgewandelt. SB steht dabei für Selbstbedienung. Die beiden Mitarbeiterinnen werden dann in die Sparkassenfiliale in Beeskow wechseln.

Verändertes Nutzungsverhalten

Eine Entwicklung, die nicht nur in Friedland zu beobachten ist. In einer Pressemitteilung Anfang des Monats kündigte die Sparkasse Oder-Spree zudem die Umwandlung der Beratungsstelle in Neu-Zittau an, ebenfalls in eine SB-Filiale. Der Beratungsservice findet dann in Erkner statt. Auch die Geschäftsstelle Süd in Frankfurt (Oder) wird Anfang nächsten Jahres mit der in Neuberesinchen (HEP) zusammengelegt. Gleiches geschieht in Fröbeling, wo eine SB-Filiale bleibt und die Beratung ab März 2020 aber in der Geschäftsstelle Fürstenberg/Eisenhüttenstadt angeboten wird.

Grund für derartige Umstrukturierungen sei ein sich wandelndes Nutzungsverhalten der Kunden. Gestiegenen Online-Zugängen stünde eine schwindende Inanspruchnahme persönlicher Beratung gegenüber.

In der Friedländer Sparkasse offenbart sich an diesem Morgen dennoch reges Treiben. Bis zwölf Uhr werden mehr als 60 Kunden die Geschäftsstelle betreten haben. Sie kommen mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß. Während die Jüngeren oft nur schnell die Automaten im Vorraum nutzen, gehen gerade die Älteren direkt auf die Beraterinnen zu. Gelegentlich staut es sich etwas vor den Schaltern. "Wir haben immer den Schalter genutzt", sagt Wolfgang Haupt, der mit seiner Frau Monika aus der Sparkasse tritt. Für die beiden Rentner sei die angekündigte Umwandlung auch "ein ganz schöner Schlag" gewesen.

Scheu vor digitalen Angeboten

Eine 80-Jährige Kundin aus Leißnitz sieht es ähnlich: "Erst einmal war es ein großer Schreck." Auf den Umgang mit neuer Technik blicke sie besorgt. Am Schalter sei es bedeutend ruhiger. Auf Nachfrage versichert Sparkassen-Sprecher Holger Swazinne, dass in der Friedländer SB-Filiale die Bargeldversorgung ebenso wie der Briefkasten für Überweisungsträger erhalten bleiben. Er möchte aber auch zur Nutzung digitaler Alternativen ermutigen: "Wenn Kunden einen Termin mit ihrer Sparkasse vereinbaren, können die Berater ihnen gern am elektronischen Gerät erklären, wie Online Banking funktioniert."

Der erste Kunde des Tages jedenfalls wird wohl auch künftig den Weg zur Beratungsstelle auf sich nehmen. Schon jetzt fahre er die "halbe Tour Hüttenstadt", sagt der 80-Jährige aus Groß-Muckrow. Sein Geld habe er immer schon am Schalter geholt. Bald eben in Beeskow. "Was wollen wir denn machen?", fragt er.