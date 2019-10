Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Der Kartenverkauf im Mehrgenerationenhaus für die Senioren-Weihnachtsfeiern läuft auf Hochtouren; Paula Georgi bewältigte ihn am Dienstagvormittag allein. Seit dieser Woche leitet die 29-Jährige die Einrichtung in der Wladimir-Komarow-Straße.

Von ihrer Vorgängerin Catharina Schulze, die in die Geschäftsstelle der Awo gewechselt ist, wurde sie eine Woche lang mit den Abläufen vertraut gemacht. "Ich freue mich auf den Mix aus Planung, Beratung und der Nähe zu den Menschen", sagt Paula Georgi. Die gebürtige Storkowerin hat zuletzt Erziehungswissenschaften in Berlin studiert und in den Semesterferien ehrenamtlich in den Awo-Kitas in Fürstenwalde geholfen. "Das Schöne ist, dass ich hier zu Menschen aller Generationen Kontakt habe", sagt die junge Frau.

In diesem Sinn geht ihre Woche weiter: mit einer Schulung für Angehörige von Demenzkranken am Dienstagabend und dem Baby-Spezial für Eltern am Freitag.