Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Untersuchungen des Landeskriminalamtes (LKA) zum vermeintlichen Chemikalienunfall am 17. September in einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße in Bad Freienwalde laufen weiter. Wie berichtet, hatten damals mehrere Menschen in der Nähe des Eingangs Atemwegsreizungen erlitten. Die Polizei sucht immer noch nach der möglichen Ursache. Das LKA untersuche die Kleidungsstücke der Leichtverletzten auf mögliche Anhaftungen, erklärte Bärbel Cotte-Weiß von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) am Dienstag auf Anfrage. "Ergebnisse liegen noch nicht vor. Die Untersuchung dauert erfahrungsgemäß mehrere Monate", ergänzte die Polizeisprecherin. Die Ermittler versuchen weiter die Ursache des Geschehens zu ergründen. "Für ein Einwirken Dritter liegen bislang aber keine Erkenntnisse vor", betont die Polizei. Insgesamt sieben Leichtverletzte waren zu verzeichnen.

Bei dem Vorfall waren 54 Feuerwehrleute im Einsatz, darunter das Gefahrengut-Fahrzeug der Strausberger Feuerwehr sowie speziell ausgebildete Feuerwehrleute aus Fredersdorf-Vogelsdorf, Petershagen-Eggersdorf und Altlandsberg. Sie suchten gemeinsam mit Bad Freienwalder Kollegen mit empfindlicher Messtechnik nach der Ursache. Doch weder Messungen während des Einsatzes noch am folgenden Tag förderten ein Ergebnis zutage. Auch Kontrollen am Gebäude ergaben keine Defekte.