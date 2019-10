Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die 15 Schautafeln mit faszinierenden Farbfotos und eher wissenschaftlich-trocken formulierten Erklärtexten sind im Glaszwischenbau des Paul-Wunderlich-Hauses aufgestellt. Wer sich auf die Ausstellung einlässt, die bis zum 30. Oktober in der Barnimer Kreisstadt besichtigt werden kann und danach in die Bundesgeschäftsstelle des Naturschutzbundes sowie in die Botschaft der Republik Estland, beide in Berlin, umzieht, wird auf einen Schatz aufmerksam gemacht, der in Sachen Wirksamkeit für den Klimaschutz seines Gleichen sucht. Die in diesem Zusammenhang wichtigste Eigenschaft des Moores: Es speichert den Klimakiller Kohlendioxid so sicher, als sei das schädliche Treibhausgas in einem Safe eingesperrt, dessen Code niemand zu knacken vermag.

Die Vernissage für die Fotoausstellung hätte als Fachtagung mit dem Anspruch durchgehen können, auch interessierte Laien mitzunehmen. Aus gutem Grund: Sowohl Barnims Landrat Daniel Kurth, der das Grußwort sprach, als auch Prof. Vera Luthardt von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung und Tom Kirchey vom Naturschutzbund, die beide Kurzvorträge hielten, hoben hervor, wie ungemein wichtig es ist, die Öffentlichkeit für den Moorschutz zu sensibilisieren.

Letzteres Ziel wird mit der Schau verfolgt, die innerhalb des von der Europäischen Union geförderten Projektes "LIFE Peat Restore" entstanden ist, das in Deutschland, Estland, Lettland, Litauen und Polen degradierte Moore wieder vernässt. Im seit Juli 2016 und noch bis Juni 2021 laufenden Programm stehen alles in allem etwas mehr als sechs Millionen Euro bereit. Der Kreis Barnim ist als Ko-Finanzierer dabei und durch das 15,5 Hektar große Biesenthaler Becken vertreten, in dem die Renaturierungsarbeiten nach Auskunft von Tom Kirschey, der im Nabu als Teamleiter für internationalen Moorschutz und Südostasien-Projekte zuständig ist, eigentlich in diesem Herbst beginnen sollten. "Da wir noch auf die letzten Genehmigungen aus dem Kreishaus warten, können wir jetzt erst im nächsten Winter beginnen", bedauerte der Referent. Das Ziel der Maßnahmen sei es nach wie vor, den Wasserstand zu erhöhen – unter anderem, in dem durch den Einbau Sohlgleiten und Totholz der Grabenboden angehoben werde. Zudem sei vorgesehen, die Gräben abschnittsweise zu verfüllen sowie die Grabenenden mit mineralisierten Torf und Lehmplomben zu verschließen.

Insgesamt geht es im EU-Projekt um 5300 Hektar, die renaturiert werden sollen. Die größten Moorflächen gibt es in Estland (3343 Hektar), gefolgt von Polen (1350 Hektar), Litauen (316 Hektar) und Lettland (248 Hektar).

Schatzkammer der Artenvielfalt

Eine Liebeserklärung an den Lebensraum Moor, also an die wassergeprägten Lebensräume, in denen das fossile sekundäre Verrottungsprodukt Torf entsteht, lieferte Prof. Vera Luthardt, die an der Eberswalder Hochschule den Lehrstuhl für Vegetationskunde und Angewandte Pflanzenökologie innehat. "Torf ist nicht nur ästhetisch schön", hob die Referentin hervor. Nur zwei Prozent der Flächen in Brandenburg seien von intakten Mooren geprägt, deren Artenvielfalt aber schier beispiellos sei. Dort würden unter anderem 340 Schmetterlings-, 157 Wasserkäfer-, 100 Spinnen-, 96 Laufkäfer-, 20 Heuschrecken- und elf Libellenarten leben.