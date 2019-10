Kai-Uwe Krakau

Wandlitz (MOZ) Die Zahl der Verkehrsunfälle in der Gemeinde Wandlitz ist 2018 im Vergleich zum Vorjahr leicht um 3,4 Prozent gestiegen – von 563 auf insgesamt 582. Dies geht aus dem Lagebild der Polizeiinspektion Barnim hervor, das dem Hauptausschuss vorgelegt wurde.

Bei 88 Unfällen kamen Personen zu Schaden, 2017 waren es lediglich 76 (plus 15,8 Prozent). Die Unfälle mit Sachschaden nahmen um 1,4 Prozent auf 494 zu (Vorjahr 487). Insgesamt verunglückten auf dem Gebiet der Gemeinde 111 Männer, Frauen und Kinder. Im Vorjahr waren es 96 Menschen. Positiv: Auf den Straßen wurde niemand getötet. 2018 starben noch zwei Menschen. Die Zahl der Schwerverletzten wurde mit 24 angegeben. Das ist ein Plus von 26,3 Prozent gegenüber dem Jahr 2017.

Die meisten Unfälle, nämlich genau 428, ereigneten sich innerhalb geschlossener Ortschaften. Außerhalb waren es nur 154. In den Ortsteilen gab es folglich mit 64 auch die meisten Unfälle mit Personenschäden. 78 Menschen wurden dabei verletzt, zwölf von ihnen schwer. Auf Straßen zwischen den Ortsteilen gab es insgesamt 33 Verletzte.

Weniger Radler-Zusammenstöße

Die meisten Unfälle ereigneten sich mit 304 auf Landesstraßen, gefolgt von 230 auf Gemeindestraßen, 37 auf Bundesstraßen sowie elf auf Kreisstraßen. Besonders auffällig ist ist der Rückgang der Unfälle auf den Bundesstraßen. Dort verringerte sich die Zahl um rund 48 Prozent gegenüber dem Jahr 2017. Bei den Kreisstraßen gibt es dagegen einen Anstieg um 57 Prozent, bei den Landesstraßen um 22 Prozent. Moderat gingen die Unfälle auf den Gemeindestraßen zu – um 2,5 Prozent.

Durchaus erfreulich ist die Entwicklung bei den Verkehrsunfällen, an denen Radfahrer beteiligt waren. Während 2017 die Zahl noch bei 34 lag, betrug sie ein Jahr später noch 25. Dies bedeutet einen Rückgang um 26,5 Prozent. Im letzten Jahr wurden dabei 21 Radfahrer verletzt, zwei weniger als 2017.

Wichtige Ursachen bei allen Verkehrsunfällen sind – wie in jedem Jahr und auch bundesweit – eine den Straßenverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit, die Missachtung der Vorfahrt sowie Alkohol am Steuer. Im letzten Fall gab es im Vergleich zu 2017 einen Anstieg um 66,7 Prozent, von neun auf 15. Auch bei der Vorfahrt ist eine Zunahme der Zahlen zu verzeichnen. 2017 waren es in diesem Bereich noch 34, ein Jahr später bereits 44 Unfälle. Dies entspricht einem Plus von 29, 4 Prozent. Glücklicherweise verunglückten dabei mit 14 Personen genau vier weniger als im Vorjahr. Dafür nahmen wiederum die Unfälle, bei denen es beim Sachschaden blieb, zu. Die Zahlen stiegen von 20 auf 33 und damit um 65 Prozent.

Anscheinend wird auf den Straßen auf dem Gemeindegebiet aber nicht mehr so oft gerast, die Zahl der Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit blieb mit 15 genauso hoch wie im Jahr 2017. Dabei wurden im letzten Jahr zehn Menschen verletzt, davor waren es noch zwölf Männer und Frauen.

Die Gemeinde Wandlitz ist polizeilich in insgesamt fünf Bereiche eingeteilt: Ortsteil Wandlitz, die Ortsteile Basdorf, Lanke, Prenden und Stolzenhagen, die Ortsteile Schönerlinde und Schönwalde sowie die Ortsteile Klosterfelde und Zerpenschleuse.