Daria Doer

Borgsdorf Mit jedem Öffnen der Schranke am S-Bahnhof Borgsdorf strömen Menschen in den Saal des Landgasthauses "Weißer Hirsch". Als am Sonnabend die fotografische Zeitreise ins Jahr 1962 beginnt, sind es 200. Einige müssen stehen. Trotzdem ist die Stimmung fröhlich und erwartungsvoll, als Dr. Erdmann Bieber erzählt, wie der Komponist Klaus-Peter Bruchmann ein Fotoalbum für sich und seine Familie mit 64 für ihn wichtigen Punkten des Ortes anfertigte. Er stellte die Schwarz-Weiß-Fotoserie damals unter das Motto: "Kommst du mit – dann wandern wir gemeinsam – Schritt für Schritt … durch Borgsdorf!"

Schon im April, als die erste Hälfte der Bilder gezeigt und der Ansicht von heute gegenübergestellt wurde, folgte dieser Aufforderung ein begeistertes Publikum. "Es ist Gold wert, dass Bruchmann damals die Fotos gemacht hat, und wir alle sie heute anschauen dürfen", sagt Edith Kunze. Regina Bierdel ergänzt: "Es ist so interessant, sich wieder zu erinnern und dazu noch Hintergründe zu erfahren, von denen wir nichts wussten." Die Freundinnen, die seit mehr als 50 Jahren in Borgsdorf wohnen und im VEG Gartenbau Borgsdorf lernten und arbeiteten, sagen mit einem Blick ins Publikum: "Wir kennen hier fast alle."

Die ersten Bilder zeigen das Briesebad, und jüngere Borgsdorfer wundern sich darüber, dass es dort in den 1960er-Jahren Umkleidekabinen, einen Rettungsturm und Kioske gab. In dem großen Haus am Eingang der Siedlung, das heute eine Einrichtung der Suchthilfe beherbergt, ist das einst schmucke Gasthaus "Waldschloß", zu Bruchmanns Zeit ein Seniorenheim, nicht mehr zu erkennen.

Über Waldfriedhof und Börnersee und den Lindenhof in Birkenwerder geht es nach Alt-Borgsdorf. Dort hat der Komponist die alte Schule fotografiert, die 1895 für 99 Schüler und zwei Lehrer gebaut worden ist. In den 1960er-Jahren wurden in dem Haus aber Haushaltsgeräte wie Bügeleisen hergestellt. Danach diente es noch als Konsum, Bettengeschäft und Spar-Supermarkt, bevor im Jahr 2010 das Gebäude zu einem Wohnhaus umgebaut worden ist. Die Ansicht der Pinnower Kirche unterscheidet sich heute nur fototechnisch von derjenigen von 1962. Aber das Publikum erfährt, dass nach 1970 die Kirche wegen ihrer Baufälligkeit nicht nur geschlossen wurde, sondern sogar gesprengt werden sollte. Über den Kanal und die Hafenanlage von Alt-Borgsdorf führt die Fotostrecke nach Havelhausen, wo sich an der Brücke seit 1900 ein beliebtes Ausflugslokal befand.

Im Jahr 1962 hieß es HO-Gaststätte Havelbrücke, heute befindet sich in dem Gebäude das Restaurant "Delphi". In Borgsdorf zurück, staunen die Zuhörer darüber, dass es hier einen Scharoun-Bau gibt. Der Architekt von Philharmonie und Staatsbibliothek am Potsdamer Platz entwarf für die Tochter des Gärtnereibesitzers Curt Moll das Haus in der Breitscheidstraße 38.

"Das waren jede Menge Anregungen für Spaziergänge, und als Erstes gehen wir zum Wolfsee", freut sich Christina Dröge, die seit 15 Jahren hier wohnt und aus München stammt.

Wer nachlesen und die alten Bilder noch einmal anschauen möchte, kann das sorgfältig gearbeitete Heft 4 des Geschichtskreises in der Einhorn-Apotheke kaufen.