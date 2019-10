Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) In Schmachtenhagen soll es heute (23. Oktober) erstmals Informationen aus erster Hand zur geplanten Wasserstoffanlage zwischen Schmachtenhagen, Wensickendorf und Zehlendorf geben. Ab 18.30 Uhr wollen Vertreter der Firma Enertrag die Bürger aus den drei Oranienburger Ortsteilen bei einer Einwohnerversammlung auf dem Oberhaveler Bauernmarkt das Projekt erläutern.

"Ich hoffe, dass viele Menschen aus den Orten kommen und ihre Fragen stellen", sagte Schmachtenhagens Ortsvorsteherin Katrin Kittel (Freie Wähler) am Dienstag dieser Zeitung. Sie hatte die Investoren gemeinsam mit ihren Amtskollegen aus Wensickendorf und Zehlendorf zum Infoabend eingeladen. In der geplanten Produktionsstätte, die genau in der Mitte zwischen den drei Orten errichtet werden soll, soll Wasserstoff für die Heidekrautbahn aus Windenergie hergestellt werden. Geplant sind deshalb auch drei Windkrafträder. "Es gibt dazu in den Orten durchaus unterschiedliche Ansichten, aber keinen so großen Protest wie gegen die Eierfabrik." Kittel lobte, dass Enertrag die Bürger frühzeitig in ihre Überlegungen einbeziehe. "Noch ist alles offen", sagte die Ortsvorsteherin.